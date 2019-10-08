На Тернопільщині жінка витягнула з вогню трьох малолітніх дітей

Сьогодні, 8 жовтня, сталася пожежа в селі Турильче Борщівського району.

До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів жителька с. Турильче Бабій Дарія врятувала через віконний отвір 3 – ох малолітніх дітей, а саме: 5-річного Ігора, 11річну Анну та 3-річного Олександра.

Згодом на пожежу прибули рятувальники та погасили вогонь..

Пожежею знищено облицювання стін та речі домашнього вжитку.

На пожежі травмований 5-річний хлопчик – отримав опіки голови лівої вилиці, його госпіталізували, – повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.