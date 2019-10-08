21:38 | 8.10.2019
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На Тернопільщині жінка витягнула з вогню трьох малолітніх дітей

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Сьогодні, 8 жовтня, сталася пожежа в селі Турильче Борщівського району.
До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів жителька с. Турильче Бабій Дарія врятувала через віконний отвір 3 – ох малолітніх дітей,  а саме: 5-річного Ігора, 11річну Анну та 3-річного Олександра.

Згодом на пожежу прибули рятувальники та погасили вогонь..

Пожежею знищено облицювання стін  та речі домашнього вжитку.

На пожежі травмований 5-річний хлопчик – отримав опіки голови лівої вилиці, його госпіталізували, – повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

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