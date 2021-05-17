У Тернопільській області готуються аукціони з продажу трьох об’єктів нерухомості

В рамках малої приватизації у Тернопільській області готуються аукціони з продажу 3 об’єкти нерухомості, більшість з яких – нежитлові будівлі. Взяти участь в аукціонах може кожен, а нові пропозиції з’являються щотижня.

Перелік доступних для приватизації об’єктів за посиланням https://cutt.ly/FbKQBpi

Відповідно до закону, до малої приватизації належать активи, вартість яких не перевищує 250 млн грн. Проте здебільшого на продаж виставляються значно дешевші лоти – окремі будівлі, автомобілі, і лише іноді цілі майнові комплекси та підприємства.

Трапляються, наприклад, такі об’єкти як приміщення в місті Кременець. Готуються до приватизації й цілі виробництва, зокрема текстильний завод “Текстерно”.

Раніше інформація про доступні лоти публікувалася лише в газеті “Вісник приватизації”, проте Фонд державного майна України запустив зручний сайт, де тепер можна знайти усі наявні пропозиції.

Це державні активи, які сьогодні здебільшого не використовуються. Мета їх приватизації – знайти нових власників, які зможуть дати їм нове життя: оновити, відкрити власний бізнес або ж просто ефективно використовувати. Саме підприємці найчастіше беруть участь в приватизаційних аукціонах.

Продаж об’єктів відбувається онлайн в системі Прозоро.Продажі, що гарантує доступ до аукціонів для всіх охочих та виключає можливість маніпуляцій.

За інформацією ФДМУ, у 2020 році програма приватизації дозволила залучити до державного та місцевих бюджетів 3 млрд гривень. Цього року планку встановили ще вище – на аукціонах планується отримати 12 млрд гривень надходжень.