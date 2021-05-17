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Новини Тернополя 

Тролейбусне депо збудує в Тернополі… газову автозаправку

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Виконавчий комітет Тернопільської міськради погодив комунальному підприємству “Тернопільелектротранс” будівництво автомобільної газової заправки.

У тексті рішення вказано, що йому передувало звернення від КП з обгрунтуванням необхідності такої заправки, щоправда з посиланням на закон «Про міський електричний транспорт».

Автозаправку збудують на вулиці С. Будного, 42а. Для виконання першочергових робіт з бюджету громади виділять на це 2,85 млн. гривень.

Тижневик “Номер один”

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