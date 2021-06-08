У Тернополі презентують Індексу Благополуччя Молоді

Тернопільська міська рада спільно з Фондом ООН в галузі народонаселення за координації Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей та в рамках статусу «Тернопіль – молодіжна столиця України» впровадили в Тернопільській міській територіальній громаді ініціативу Індекс Благополуччя Молоді в 2020 році – це інтегральний індекс, який охоплює показники освіти, здоров’я, безпеки, доступу до інформаційно-комунікаційних технологій, а також економічних, громадських та політичних можливостей. ІБМ дозволяє комплексно оцінити рівень благополуччя молоді у місті. Ця платформа є можливістю для молодих людей висловити свою думку про власне благополуччя та життя у місті. [http://ibm.ternopilcity.gov.ua/page/about]

8 червня об 11:00 в сесійній залі Тернопільської міської ради, за адресою вул. Листопадова, 5, відбудеться презентація загального показника Індексу Благополуччя Молоді в Тернопільській міській територіальній громаді.

Презентація результатів відбудеться за участі міського голови Тернополя Сергія Надала, начальниці управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради Христини Білінської, представника Фонду ООН в галузі народонаселення, профільних представників Тернопільської міської ради в рамках субіндексів, представників відділу молодіжної політики Тернопільської міської ради, молодіжного міського голови Тернополя, представників молодіжних громадських організацій громади, представників соціально-відповідального бізнесу та представників навчальних закладів.

Запрошуємо представників ЗМІ долучитися до презентації 8 червня об 11:00 в сесійній залі Тернопільської міської ради.