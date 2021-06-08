Володимир Труш долучиться до роботи Палати регіонів Конгресу при Президентові України

Сьогодні, 8 червня, у місті Дніпро відбудеться Конгрес місцевих і регіональних влад. До його роботи долучиться голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

Під час заходу обиратимуть голову та заступників Палати регіональних влад. Участь у засіданні візьме Президент України Володимир Зеленський, представники Офісу Президента, Уряду, керівники місцевих державних адміністрацій.

«Сьогодні з колегами працюємо у Дніпрі. Тут відбувається засідання другої палати Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Конгрес – це той майданчик, який об’єднає законодавчу і виконавчу владу та органи місцевого самоврядування у питаннях розвитку громад. Наблизить та згуртує учасників процесу, скоротить дистанцію і покращить комунікацію.

Завдяки Конгресу маленькі громади матимуть пряму взаємодію з представниками Кабінету Міністрів, Офісом Президента, Верховної Ради. Вони зможуть піднімати проблемні питання на всеукраїнський рівень та спільно працювати над їх вирішенням», – зазначив Володимир Труш

Довідково.

Конгрес місцевих та регіональних влад є консультативно-дорадчим органом при Президенті України. Він створений на заміну Раді розвитку громад та територій. У складі Конгресу діють дві палати: Палата місцевих влад та Палата регіонів. До Палати місцевих влад входять: голови районних рад, міські, селищні, сільські голови, голови районних (районних у містах) державних адміністрацій, члени делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, які входять до складу Палати місцевих влад названого Конгресу. До Палати регіонів входять: голови обласних рад, голови обласних державних адміністрацій, члени делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, які входять до складу Палати регіонів названого Конгресу.