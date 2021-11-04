Что такое сердцевина замка. Виды сердцевин

Сердцевины для замков также называют цилиндрами, секретами или личинками. Это механизмы, которые отвечает за надежность и секретность запорных устройств, их устойчивость ко взлому. Секрет замка обладает особой системой кодов, которая взаимодействует только с конкретным «родным» ключом.

Какими бывают сердцевины

Главные критерий выбора цилиндрового механизма − уровень его секретности. Сердцевина замка оснащена специальными пинами, от количества, размещения, формы и материалов которых зависит надежность запора.

Пины изготовляются из стали или магнитных материалов. Они бывают подпружиненными или плавающими, размещенными под углом, вертикально либо горизонтально.

В зависимости от секретности сердцевины бывают:

Простыми − не слишком надежные замки, которые можно вскрыть при помощи отмычки. Пины располагаются в один или два ряда в одной плоскости. Специальной защиты от бампинга, отмычек и поддельных ключей нет. Комбинированными − секретность таких замков намного выше. Ключи имеют специальные лунки по количеству пинов, а сами пины часто размещаются в несколько рядов. Сердцевины замков усиливают стальными пластинами или высокопрочными стержнями.

По размеру цилиндры могут быть стандартными либо маленькими. Первые соответствуют евростандартам, вторые – китайским стандартам. В зависимости от способа монтажа, выделяют врезные и накладные механизмы. Врезные устанавливаются внутрь дверного полотна, а накладные поверх двери.

Достоинства цилиндровых замков

Сердцевины в виде цилиндров весьма популярны среди потребителей, что объясняется следующими преимуществами:

высокая секретность, надежность, устойчивость ко взлому;

простота монтажа и удобство эксплуатации;

оптимальный размер сердцевины и небольшие по размеру ключи.

Цилиндровый замок очень трудно открыть без подходящего ключа – необходимо испробовать миллионы и даже миллиарды разных комбинаций. Еще сложнее вскрывать такие замки отмычкой, поэтому воры чаще всего выбивают цилиндры либо применяют виброотмычки. В любом случае действовать тихо у злоумышленников не получится, а это увеличивает шансы, что соседи услышат звуки, догадаются о проникновении и вызовут правоохранительные органы.

Для цилиндрового замка предусмотрены небольшие удобные ключи, которые не занимают много места. Оптимальный вариант − носить их на брелоке, чтобы всегда можно было быстро найти.

В случае поломки сердцевины или утери ключа вам не придется менять дверной замок полностью. Достаточно купить отдельный цилиндровый механизм с новыми ключиками в комплекте. Это будет стоить гораздо меньше, чем покупка нового замка. К тому же, установка цилиндра не отличается сложностью – обладая минимальными навыками, можно произвести монтаж самостоятельно.

Цилиндровые замки подходят и для входной двери, и для межкомнатных, а стоимость их невысока. При необходимости повысить надежность дверной системы вы в любой момент можете поменять имеющуюся сердцевину на усовершенствованный вариант с более высоким уровнем секретности.

Сегодня цилиндровые замки монтируют в самых разных комнатах: личных кабинетах, спальнях, ванных, санузлах. Можно установить модели, которые имеют поворотною ручку, а с другой стороны дверного полотна будет отверстие для ключа. При помощи поворотной ручки можно в любой момент закрыться в комнате изнутри.

Замки с цилиндровым механизмом во многих случаях станут оптимальным решением для защиты дома или личного пространства в комнате квартиры. Они надежны, удобны, доступны по цене и представлены в широком ассортименте разнообразных моделей.