7 главных правил Черной пятницы

Черная Пятница уже стучит в двери: в 2021 году главная мировая распродажа стартует 26 ноября. Это отличная возможность отправиться на онлайн-шопинг и заполучить интересные вещи за смешные деньги. Например, скидки в Black Friday на Алло достигают 50, 70 и даже 90%! Причем в праздничном sale участвуют все категории товаров — от косметики и парфюмерии до мобильной техники и электроники. Чтобы покупки получились действительно удачными, а экономия — максимальной, придерживаетесь нехитрых правил, перечисленных ниже.

Не покупайте сгоряча. Сложно удержаться от спонтанных решений, особенно когда яркий баннер на сайте так и кричит о сумасшедшей выгоде, но все же постарайтесь сохранить трезвость мыслей. Добавили товар в корзину? Сходите на перекур, выпейте чаю или сделайте зарядку, а уже после, со свежим взглядом оформляйте или отменяйте заказ. Начинайте покупки с самого главного. У вас наверняка припасено в листе пожеланий несколько самых заветных строк — например, профессиональный квадрокоптер или нишевые французские духи. Начинайте чернопятничную охоту именно с них, а уже потом с оставшейся суммой просматривайте остальные объявления. Не откладывайте на потом. Еще с момента основания праздника в 19 веке американские магазины открывали свои двери ровно в полночь, а у входа уже толпилась немыслимая очередь шопоголиков. С появлением онлайн-магазинов толкаться и мерзнуть на улице уже не нужно, однако традиция начинать покупки в 00.00 актуальности не утратила. Если нужный вам товар представлен на распродаже в ограниченном количестве, не поленитесь заказать его ночью, иначе к утру вас может ждать пустая виртуальная полка. Не поленитесь заранее подписаться на рассылку интернет-магазинов. Большая часть онлайн-маркетов заранее оповещает клиентов о том, во сколько начнется распродажа, какие товары будут выставлены со скидкой и сколько продлится акция. Изучив информацию, вы сможете составить свой интернет-маршрут и понять, с чего лучше начать охоту за праздничными сокровищами. Заранее уточните актуальные цены на самые интересные товары. Далеко не все продавцы сохраняют порядочность и действительно уменьшают цену на товар. Есть и такие, кто заманивает посетителей искусственными скидками, предварительно изменив стоимость вещей в большую сторону. Не дайте себя обмануть и не связывайтесь с мошенниками. Смотрите не только на цену товара, но и на дополнительные условия. Например, в одном магазине наушники могут стоить дороже, зато есть кэшбэк 10%, что в конечном итоге получается выгоднее. Другие продавцы дарят дополнительные бонусы к покупкам, или предлагают бесплатную доставку. Не покупайте лишние вещи. Часто большие скидки буквально затмевают разум, и рука так и тянется купить все подряд из-за копеечных цен. Будьте благоразумны: вам явно не нужен пуловер на три размера меньше «а вдруг похудею» или откровенно некачественная посуда непрезентабельного вида «на всякий случай».

Удачных покупок!