Достопримечательности Тернополя

Тернополь расположился на западе Украины. Это административный центр Тернопольского района и области. Считается крупнейшим и древнейшим городом на исторической земле Подолья и Галиции. На сегодняшний день является не только историческим центром Западной Украины, но и важнейшим транспортным узлом страны.

Здесь пересекается ключевые магистральные пути, также его связывает железная дорога со столицей – расстояние порядка 490 километров. Есть несколько версий происхождения названия города Тернополь. Одна из них – название города происходит от фамилии магнатов Тарновских. Другое толкование названия народное. Якобы местность, где был основан город, называлась Тарнополем. Как бы там ни было, этот город заслуживает внимание туристов и путешественников. Дальше расскажем об ключевых достопримечательностях города.

Старый замок

Тернополь отражает времена героической древности западных областей страны, а ныне проживающие в нем люди постоянно создают новые уникальные образы, подчеркивающие его достояние. Если углубиться в историю, то истоки образования Тернополь берет с 16 века. В его основе была заложена крепость, от которой сегодня остался разве что перестроенный дворец. Красота и величие крепости подняли сооружение на уровень одного из символов города, которые сохранились доныне. Недалеко от него находится тернопольский пруд – ровесник замка и восстановленная общественными силами достопримечательность города. Здесь уютно себя чувствуют местные рыболовы, а туристы приезжают на место за прогулкой на теплоходе.

Воздвиженская церковь и музей

Любителям исторических зданий и религиозных сооружений непременно стоит посетить Воздвиженскую церковь. Это легендарная святыня, старейший христианский храм города, основанный еще в 1570 году. В свое время носила оборонительный характер, поэтому здание не раз реконструировали. За ознакомлением с детальной историей города и просмотра редких экспонатов стоит отравиться в Музей политзаключенных. Здесь до сих пор сохранена жуткая атмосфера с камерами пыток, орудиями и прочими предметами. Если свободное время вы предпочитаете проводить в номере гостиницы, тогда лучшим способом развлечения станет игра в онлайн-казино. Здесь для вас приготовлены бездепозитные бонусы, дающие право начать игру без совершения первого депозита.

Театральная площадь

В одном месте – на театральной площади – собрано большое количество исторических памятников и объектов архитектурного достояния. Именно на этой площади находится известный на всю Украину Тернопольский драматический театр имени Тараса Шевченко. К тому же здесь вы сможете ознакомиться с массой других интересных зданий. Что бы вы не выбрали, отдыхать в городе самостоятельно или всей семьей, в Тернополе вы непременно найдете увлечения по интересам.

Парк имени Тараса Шевченко

Прогуляться и отдохнуть вместе с семьей можно в Парке имени Тараса Шевченко. Это тихое и уютное место, одно из наиболее популярных мест среди горожан. Здесь оборудованы прекрасные детские площадки и качели, есть место для спортивных игр. Также в парке можно натолкнуться на тернопольские «Елисейские поля».

Если вы уже успел все пересмотреть в городе, но при этом у вас остается несколько дней в запасе, отправьтесь в необычную мастерскую, где можно приобрести изготовленные ручным способом подарки и сувениры. Еще есть аквапарк «Лимпопо», размещенный в гостинично-развлекательном комплексе «Alligator». Это еще один аргумент для того, чтобы побывать Тернополе и отдохнуть в этом уютном городе всей семьей.