Лікар-епідеміолог Микола Михайлюк: «Говорити про спад захворюваності у Чорткові ще рано – місяць тому у місті було 200 активних хворих, зараз їх 392!»

Пандемія триває вже більше ніж вісім місяців. До коронавірусу та сумної статистики кількості хворих вже всі звикли і, здається, перестали боятися COVID-19, хоча ситуація з кожним днем лише погіршується. Чому кількість людей із діагнозом «коронавірусна інфекція» невпинно зростає, де шукати винних, як вберегтися і чи насправді допомагає дезінфекція? На ці та багато інших запитань відповів завідувач Чортківського міськміжрайонного відділу ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» Микола Михайлюк.



Попри всі діючі обмеження кількість хворих невпинно збільшується, можливо карантин не такий вже і потрібний, чи, на вашу думку, потрібно ввести жорсткий локдаун?



Всі правила, які рекомендовані Міністерством охорони здоров’я, виправдовують себе. Носіння масок, часте миття рук, дезінфекція поверхонь – необхідні і дієві заходи, лише потрібно їх дотримуватися. Дуже багато людей нехтують цими рекомендаціями і забувають про засоби індивідуального захисту, або, до прикладу, вдягають маску неправильно.



Що стосується дезінфекції, то варто сказати, що коронавірус дуже чутливий до хлор- та спиртовмісних речовин. Аби вберегтися від інфекції варто періодично робити вологе прибирання приміщення, у якому перебуваєте, протирати ті частини меблів, до яких часто доторкаєтеся руками.



Зазвичай, коли люди дізнаються що їх сусіди хворіють, то починають панікувати, просять продезінфікувати під’їзд та сходові клітки. Такі заходи дійсно дієві?



Спочатку ми активно практикували дезінфекцію багатоквартирних будинків, та і зараз за потреби виїжджаємо. Але в таких заходах ефективності дуже мало і їх дія недовготривала. Якщо у квартирі багатоповерхівки є хворий на коронавірус, то панікувати не варто.



Вологе прибирання під’їзду, протирання поручнів та дверних ручок потрібне, але воно важливе і без коронавірусу. Замість того, щоб якось виявляти агресію чи невдоволення по відношенню до хворих, краще запропонувати допомогу у покупці продуктів чи ліків.



Попри те, що в Україні та світі кількість хворих на коронавірусну інфекцію збільшується, протягом останніх днів у Чорткові спостерігаємо невеликий спад. Охарактеризуйте, будь ласка, ситуацію із захворюваністю в нашому місті.



Ще минулого тижня ми фіксували 20 та більше інфікувань за добу, тепер ця цифра дещо зменшилася. Попри це, говорити про спад чи завершення епідемії рано і не варто. До прикладу, місяць тому активних хворих у нас було 200, а сьогодні їх 392. Також невтішна і статистика смертності – 18 випадків. З кожним днем збільшується число тих пацієнтів, які потребують госпіталізації, а ліжкомісць зовсім немає.



Є багато випадків, коли люди просто не звертаються за допомогою і продовжують лікуватися самостійно. Хтось видужує, а комусь потрібна невідкладна допомога. Більше того, зараз спостерігаємо загострення сезонних захворювань. ГРВІ, пневмонії та інші респіраторні інфекції нікуди не зникають. І при таких випадках деяким пацієнтам потрібна госпіталізація. Говорити про завершення епідемії у місті чи нашому районі ми не можемо. Ситуація направду складна і невтішна, тому розслаблятися ще дуже рано.



На початку карантину люди йшли в магазини лише за крайньої потреби. Відколи обмеження послабили, то у торгових центрах і закладах громадського харчування відвідувачів суттєво побільшало. Де та за яких умов, на вашу думку, ймовірність захворіти набагато вища?



Насамперед, це місця великих скупчень людей та замкнуті простори. Шанс заразитися коронавірусом на вулиці надзвичайно малий. Як на мене, то найбільшу загрозу становлять все ж таки великі застілля – дні народження, хрестини чи весілля. Тоді збирається велика кількість гостей, і мало хто з них дотримується маскового режиму. Бувало, що після гучних святкувань ми мали спалахи захворювання. Тому за можливості варто перенести такі заходи, або ж святкувати у вузькому колі.



Ще однією загрозою є громадський транспорт, точніше правила поведінки у ньому. Останнім часом спостерігаємо переповнені автобуси, в яких їдуть пасажири без масок. Саме за таких умов неабияк зростає ризик захворіти, бо люди перебувають у закритому приміщенні на невеликій відстані один від одного.



Я не закликаю повністю відмовитися від користування маршрутками, але за можливості раджу ходити пішки. Якщо проїзду у громадському транспорті не уникнути, тоді краще дочекатися автобуса із малою кількістю пасажирів і в обов’язковому порядку вдягнути маску.



Від початку пандемії пройшло вже чимало часу, багато людей перехворіло. Чи можемо ми на сьогодні говорити про так званий колективний імунітет?



Для пандемії нового захворювання вісім місяців це не такий тривалий час. Щоб вивчити невідомий раніше вірус, відпрацювати алгоритм лікування чи розробити вакцину знадобиться не один рік. На мою думку, говорити про колективний імунітет ми також ще не можемо, бо цей вірус дуже специфічний. Навіть перехворівши, в багатьох людей кількість антитіл до COVID-19 мало, або ж вони взагалі відсутні. Себто, пацієнт із легкістю може повторно заразитися.



Звісно, зараз вчені провідних країн світу трудяться над розробкою вакцини, шукають ліки, які б давали максимально ефективний результат, але на це все потрібен час. Всі медичні засоби повинні пройти чимало випробувань і тестів.



Ми змушені перечекати цей період, берегти себе та рідних і дотримуватися усіх рекомендацій. Боротьба із пандемією залежить не лише від рівня розвитку медицини та дій влади, але й від розуміння та поведінки всіх людей. Дисципліна, засоби індивідуального захисту та соціальна відповідальність – головні чинники, які допоможуть вберегтися від коронавірусу.

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