Гастроентерологія в Мед-Атлант: коли звертатись до лікаря?

Гастроентерологія займається профілактикою, діагностикою, комплексним лікуванням різних захворювань ШКТ. До проблем із травленням можуть призвести різні причини, серед яких неправильне харчування, шкідливі звички, погана екологія, генетична схильність та ін.

У приватному медичному центрі в Івано-Франківську є гастроентерологія в Мед-Атлант, в якій працюють кваліфіковані лікарі та уважний медперсонал. Кожному пацієнту гарантується індивідуальний підхід, конфіденційність та безпека.

Від стану травної системи залежить загальне самопочуття та нормальне функціонування інших органів. Тому не варто нехтувати профілактичними оглядами та своєчасно звертатися до гастроентерології при появі тривожних симптомів.

Коли потрібна консультація гастроентеролога?

Звернутися до відділення гастроентерології слід з появою таких неприємних симптомів:

гіркота в роті;

неприємний запах із ротової порожнини;

печія;

запори;

діареї;

кров у калі або сечі;

здуття живота;

зайва вага та ін.

На прийомі лікар-гастроентеролог проведе огляд та вислухає скарги пацієнта, за показаннями призначить аналізи та діагностичне обстеження. За результатами поставить точний діагноз та призначить персональний план лікування.

Гастроентеролог спеціалізується на лікуванні різних захворювань шлунка, кишківника, підшлункової залози, печінки, стравоходу та інших органів травної системи.

Він дасть корисні рекомендації, яких слід дотримуватись, щоб знизити ризик рецидиву та розвитку ускладнень. Вони стосуються правильного харчування, дотримання режиму дня, скорочення навантажень тощо.

Особливості обстеження та лікування в гастроентерології

У гастроентерології використовуються різні методи обстеження пацієнтів: ендоскопічні, лабораторні та інструментальні. У приватному медичному центрі в Івано-Франківську працюють першокласні спеціалісти Мед-Атлант із досвідом, які використовують ультрасучасне обладнання від світових виробників.

Ультразвукова діагностика має низку переваг, серед яких безпека, безболісність, висока інформативність та неінвазивність. За рахунок відсутності негативного випромінювання УЗД дозволено вагітним та дітям.

До інших методів діагностики відносять тест на Хелікобактер пілорі, біопсію, гастроскопію та колоноскопію, рентген та ін. Наприклад, дихальний тест призначають при здутті живота, хронічній діареї, харчовій непереносимості, синдромі подразненого кишечника та інших випадках. Серед найпоширеніших захворювань ШКТ можна назвати панкреатит, коліт, гастрит, виразку, жовчнокам’яну хворобу.

Коли медикаментозна терапія не допомагає, то призначається оперативне лікування. Сьогодні використовують малоінвазивні методики, для яких характерна безпека, безболісність, ефективність, швидке відновлення після втручання, малотравматичність.