Как можно использовать витражные изделия в дизайне?

Витражи используются в дизайне интерьеров очень давно. Разноцветное стекло или его имитация стало лучшим украшение окон, дверных проемов, перегородок. Росписи и различные техники обработки прекращают обычное стекло в самые настоящие шедевры.

Витражи в интерьере – прекрасное решение для самых разных помещений. Они украшают роскошные парфюмерные магазины, рестораны, бутики дизайнерской одежды, даже продуктовые лавки. Интересные варианты использования витражей вам предложит студия дизайна: https://partner-design.com.ua/dizayn-interera/dizayn-restorana/. Такие детали создают сказочную атмосферу, позволяют перенестись на улочки Парижа или в уютные кафе Лондона.

Как же можно использовать витражи в дизайне современных интерьеров? И в каких видах они появляются в оформлении помещений?

Декоративные витражные панели

Небольшие панели разных размеров – прекрасная часть декора для любого помещения. Их вписывают в различные стили. Роскошный модерн или демократичный лофт – витражам в виде панелей всегда найдется место.

Подобные детали обычно украшают стены или перегородки. К ним также добавляют встроенную подсветку. Такое решение помогает решить сразу несколько проблем:

визуальное расширение пространства за счет добавления глянцевых витражей, которые рассеивают свет;

улучшение помещений без окон;

рассеивание разноцветных бликов, что дает особенный эстетический эффект;

создание красивого контраста фактур за счет соединения дерева/кирпича/штукатурки и глянцевого стекла витражей.

Дизайнеры с опытом смогут подобрать лучшие витражные детали для любого помещения, будь то бутик одежды, ресторан или апартаменты. Специалисты умеют соединять разные витражные изделия, а также комбинировать текстуры.

Витражные детали в мебели

Витражи в мебели – прекрасное решение для создания модернизма, лофта или смешанного стиля. Такие детали смогут сделать более интересным даже самый простой интерьер. Простая мебель сразу же преображается с таким декором.

Витражные стекла используются в стеллажах и витринах. Они прекрасно украшают журнальные столики, тумбы, шкафы. Встроенная подсветка поможет использовать оттенки и текстуру стекла на все сто процентов.

Также витражи можно использовать в торшерах и лампах. Они могут присутствовать в осветительных приборах как основная часть или в качестве небольших деталей. Свет, который просачивается сквозь узоры витражного стекла, будет красиво падать на предметы вокруг. Это создаст атмосферу уюта, изысканности и роскоши.