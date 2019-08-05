Вибух у центрі Тернополя: чоловіка з відірваними пальцями рук забрала швидка

Чоловіка з відірваними пальцями рук забрала швидка, інформують ОВІД очевидці події.

Вибух стався практично у самому центрі Тернополя.

Містяни розповідають, що приблизно о 7:30 ранку в суботу у дворі п’ятиповерхівки по вулиці Руська, 13 вибухнув невідомий пристрій. Від детонаційної хвилі та звуку спрацювали усі автосигналізації у найближчому кварталі. Окрім випадкового перехожого від детонації заряду постраждало авто Людмили Камінської, дружини відомого в Тернополі нині підприємця Володимира Камінського.

Капот білого позашляховика Нісан від вибуху ввігнуло, а лобове скло потріскалося.

Очевидці теракту розповідають, що на місці де стався інцидент не було жодного поліцейського у формі, а лише десятки громадян у цивільному. Мешканці довколишніх будинків переказують слова потерпілого — на капоті стояв пакунок з вигляду, як подарунковий.

Випадковий перехожий хотів заглянути всередину і вибухівка вочевидь спрацювала.

Наразі, уже дві доби від правоохоронних органів з приводу вибуху у центрі міста немає жодної інформації.

Замах чи попередження?

Хто і чому поклав на авто дружини Володимира Камінського вибуховий подарунок поки не відомо. Правоохоронці мовчать. Свого часу Володимир Камінський працював заступником мера Тернополя Сергія Надала. У 2015-му році його затримали столичні правоохоронці в момент передачі хабаря. Але Володимир Камінський уникнув ув’язнення уклавши договір з київською прокуратурою.

Упродовж останніх років екс-застипника міського голови Володимира Камінського пов’язують з охоронною фірмою “Роял Контракт”.

Ця фірма з поміж іншого забезпечує охорону в будівлі Тернопільської мерії.

Деякі видання також пов’язують це охоронне підприємство також з відомим в місті поліцейським Василем Джиджорою.

До речі, як повідомляє ОВІД Джиджора є кумом Володимира Камінського і сьогодні очолює управління внутрішньої безпеки Головного управління Нацполіції в Тернопільській області.