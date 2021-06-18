Какие бывают посудомоечные машины? Тип и виды

Быстрый темп современной жизни требует времени — каждая минута дорога. И чаще всего это время мы выкраиваем из бытовых дел. Посудомойки стали экономить людское время не сразу. В 1850-м году был создан первый прототип современной машинки. Он требовал физического труда, был сложен в эксплуатации и на выходе посуда оставалась такой же грязной. Полностью автоматические посудомоечные машины появились в 1960-м году в Германии и уже полностью были похожи на такие встраиваемые посудомоечные машины, какими мы привыкли их видеть.

Типы посудомоек, их отличительные особенности

Глобально посудомоечные машины делятся на 2 типа: промышленные и бытовые. Из промышленных на бытовые больше всего похожи фронтальные. Какие отличия бытовых и промышленных и нужны ли в обычном быту промышленные агрегаты, рассмотрим далее.

Фронтальные. Не зря мы упомянули их в верху списка. Фронтальные машины больше всего похожи на бытовые посудомоечные, у них также, как и у бытовых, есть дверца спереди, внутри — корзины для посуды и панель управления идентична. Но отличие в том, что фронтальные машины надежнее и качественнее. Их детали полностью металлические, пластик в сборке агрегата отсутствует, служат такие машины дольше и отмывают гораздо больше посуды.

Купольные. Прежде, чем купить посудомоечную машину, нужно понимать, для чего они нужны. Купольные необходимы больше для малого и среднего бизнеса в сфере питания. Купольные машины не имеют дверцы, а накрывают всю необходимую посуду сверху куполом. За счет особенностей конструкции им присуще хорошее качество очистки и пропускная способность при довольно средних габаритах.

Туннельные, или конвеерные — самые большие промышленные моющие агрегаты. Устанавливаются на больших предприятиях общественного питания и в крупных отелях. Они рассчитаны на настоящий поток чашек, мисок, блюдцев и имеют серьезную нагрузку. В площади такие могут достигать огромных размеров и занимать метраж от 18 кв.м.

Бытовые посудомоечные машины можно условно разделить на:

полноразмерные; узкие; маленькие.

Полноразмерную можно приобрести как и встроенную посудомоечную машину, так и отдельно стоящую. Полноразмерные агрегаты в высоту от 82 до 87 см стандартно, в ширину 60 см, глубина — 55-60 см. Они считаются самыми вместительными, за 1 раз — способны отмыть 10-17 посудных комплектов. Отдельно среди габаритных устройств выделяются комбинированные посудомоечные машины.В них соединяются посудомойка+электрическая или газовая плита. Из-за своей сложной комплектации имеют немалую цену и не очень большую популярность. Ширина узких посудомоечных машин — 44-49 см, по функционалу и свойствам ничем не отличаются от своих больших по размеру собратьев.

Маленькие посудомоечные машины варьируются в размерах: высота от 44 до 60 см, глубина от 50 до 55 см, а ширина регулируется в пределах 50-60 см. Встроенная посудомойка по размерам может быть любая. Аппарат встраивается в столешницу и не занимает место ни в на самой столешнице, ни в углу. Теплоизоляция и вентиляция таких устройств намного сильнее. Им необходимо иметь минимальный нагрев при соприкосновении с соседствующей мебелью.

Какие посудомойки надежнее и экономичнее, лучше отмывают посуду?

Надежность моечных агрегатов определяется по трем признакам: материалы, сложность программного обеспечения и страна-производитель.

Металл. Корзины, коромысла и внутренний бак должны быть сделаны большей и полной частью из металла у посудомоечной машинки. Цена такого агрегата будет выше, а сама техника — прочнее. В компактных посудомоечных машинах часто производителями используется пластик, и на это нужно обратить внимание при покупке.

Программное обеспечение и режимы. Как правило, чем оно сложнее и режимов больше, тем уязвимее и больше вероятность поломки. Комбинированные, по сравнению с, например, настольными посудомоечными машинами, ненадежные в связи с конструкцией. Поломается газовая или электрическая плита — придется везти в ремонт посудомойку полностью, а они в размерах не очень компактны.

Страна-производитель. Ожидаемо самая надежная сборка — немецкая (Bosch, Miele, AEG), сюда же относятся и итальянские, а вот к китайским нужно относиться с предельной осторожностью. Есть много уровней качества китайских машинок, поинтересоваться классом и надежностью производителя можно непосредственно перед выбором конкретного агрегата.

В плане экономичности нужно соотносить показатели модели, ее размеры и растраты расходников. В среднем полноразмерные машины расходуют 11-12 литров воды за одно использование. Существуют премиум модели, но купить посудомоечную машину такого класса, расходующую до 10, а иногда и 7,5 литров, сможет не каждый. Мини посудомойки по причине своих размеров потребляют до 8-6 литров воды за раз. Немаловажный момент — как часто вы загружаете машину в день, каковы конечные потребности. Отмывает такая машина иногда в 2 раза меньше полноразмерной.

Энергопотребление — также вещь относительная, в маленьких моделях уходит 0,61 кВт/ч, в узких и полноразмерных — в пределах 0,73-0,9 кВт/ч. Если мини посудомоечную машину запускать от 2-х раз в день, расход электроэнергии увеличится и будет больше, чем в полноразмерной за 1 загрузку. Прогресс ушел далеко с 1960-го года, поэтому те проблемы, с которыми сталкивались потребители раньше, современными машинами успешно решаются. Засохшая грязная посуда больше не является препятствием, ведь существуют посудомойки, снабженные режимом “замачивание”. Посудомойки, распознающие средство “3 в 1”, лучше моют посуду, а также хорошо справляются аппараты с большим количеством выставляемых режимов и температур. Это полезно и для обычных пользователей, не только профессионалов — чем больше режимов и возможностей к настройкам, тем лучше и качественнее посудомойка справится с отмыванием посуды.

Какие дороже, а какие дешевле?

Итоговая стоимость устройства зависит в основном не от того, это настольная посудомоечная машина или полноразмерная. Большая часть цены — бренд + производитель. Те из машин, которые собираются в Европе, особенно в Германии, стоят по дефолту на 25% дороже, т.к в Европе стоимость труда на предприятиях дороже, ГОСТам и условиям труда уделяется большее внимание, что стоит дополнительных средств производителю. Раскрутка и поддержания бренда также ложится в стоимость техники. Комбинированные посудомоечные машины выше в цене, т.к. кроме самой посудомойки в цену входят еще и варочная панель, а также духовка. При этом они не являются самыми дорогими из всех посудомоечных машин; обычные немецкие машины De Dietrich могут стоить от 75 000 гривен и более, тогда как обычные комбинированные посудомойки вполне можно приобрести за 35-45 000 гривен.

Заключение

Чтобы купить посудомойку по оптимальному соотношению цена/качество, стоит обратить внимание на несложные рекомендации:

четко определите вашу потребность: на семью или одного человека, для малого бизнеса или большого ресторана. Объём и пропорции посудомойки должны соотноситься с предполагаемым количеством загружаемой посуды;

обратите внимание на страну производителя. Европейские, собранные в Европе, по умолчанию будут стоить дороже;

почитайте про компании, их ценности, опыт на рынке и способ ценообразования техники. Даже немецкие посудомойки могут быть по демократичной цене; например, компания Bosch, известная своей техникой для дома и кухни, берут рінок ростом продаж, а не увеличением цены. Хотя и в свою узнаваемость бренда вложили существенные средства;

читайте отзывы и учитывайте их специфику. Если на машинку нету отзывов, еще не значит, что она плохая. Часто покупатели пользуются и всем довольны, поэтому просто не пишут отзыв. Также уцененная модель не всегда плоха — уточняйте, почему конкретно на эту единицу техники скидка, иногда это просто оставшаяся последний агрегат на складе.

обращайтесь и доверяйте продавцам, они изучают технику самостоятельно и на специальном обучении, поэтому, если у вас нет профильных знаний, без проблем подберут посудомоечную машину именно под ваши запросы и бюджет.