На Тернопільщині не розминулись мікроавтобус та вантажівка: є потерпілий

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 червня на автодорозі «Кременець – Почаїв». Близько 09.30 годин неподалік м. Кременець відбулось зіткнення мікроавтобуса «Volkswagen LT» та вантажівкою «Scania». За словами очевидців події, бус «догнав» вантажівку та зіткнувся з її причепом.

Внаслідок аварії постраждав водій «Volkswagen LT», житель с. Межиріч Рівненської області. Щоб витягти потерпілого з понівеченого авто знадобилась допомога рятувальників, які оперативно зреагували, витягли чоловіка за допомогою спеціального інструменту та передали працівникам екстреної медичної допомоги. 20-річного водія госпіталізували в Кременецьку лікарню.