Гурт Go-A та гучна коляда: 22 січня у Настасові відбудеться масштабний фестиваль  

22 січня, у День Соборності у Настасові Великоберезовицької громади відбудеться масштабний фестиваль «Коляда єднає Україну». Для гостей виступатимуть легендарний гурт Ватра, заслужений артист України Володимир Вермінський, народний артист України Гриць Драпак та багато інших.

Запрошеним хедлайнером свята став гурт Go-A, який минулоріч представляв Україну на пісенному конкурсі «Євробачення». Організовують дійство Великоберезовицька громада, компанія «Агропродсервіс» та команда Івана Чайківського.

Фестиваль стане своєрідним завершенням роботи «Зимової казки у Настасові». Нагадаємо, святкову локацію відкрили напередодні Дня Святого Миколая, тут діяв Офіс Чудотворця. Протягом свят Настасів став улюбленим місцем для фотосесій, сюди приїжджали як окремі родини, так і організовані групи туристів. Гостей розважали виступи колективів громади, також відбувся фестиваль вертепів «Подих Різдва». Ще одне дійство запланували на 15 січня — фестиваль художніх колективів Великоберезовицької громади з елементами Маланки.

Тож слідкуйте за анонсами на сторінках «Зимової казки» у соціальних мережах Фейсбук та Instagram та плануйте візит у Настасів 22 січня, аби спільно відзначити День Соборності України.