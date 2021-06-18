Лікарі з Тернопільщини вимагають справедливості

Збільшити фінансування медицини та підвищити зарплати: у Києві, в урядовому кварталі, 17 червня відбулося акція протесту медиків. Лікарі Скалатської комунальної лікарні теж підтримали акцію протесту. Кажуть, що нині отримують втричі менше грошей, ніж мали б. А за квітень, травень не отримали “ковідних” грошей.17.06.2021 р.

Зауважимо, що загалом у Києві на акцію протесту зібралося кілька десятків осіб. Вони тримають плакати з написами “Медикам гідні бюджет і зарплати або геть депутати”, “Зарплати депутатам як у медиків”, “З 1 січня в лікарнях будуть працювати депутати” . Учасники акції наголошують на тому, що якщо влада не зверне увагу на оплату праці медичних працівників, розпочнеться відтік кадрів за кордон. На сьогодні, за їх словами, зарплата середнього медичного персоналу становить від 4 до 5 тис. грн.

Фото Віктор Феськів