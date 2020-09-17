Окна Rehau в Одессе

Надежность, долговечность, отличные показатели тепло и звукоизоляции, стильный внешний вид – основные достоинства окон марки Rehau. Компания разрабатывает, производит и поставляет на рынок готовые конструкции с несколькими типами профильных систем. На весь ассортимент продукции предоставляется многолетняя гарантия.

Особенности производимых окон

Компания Rehau является одним из старейших производителей оконных конструкций. Первые оконные профили были изготовлены в 1959 году. Особенностью продукции данной марки является применение современных инновационных технологий. Такой подход дает возможность снижать массу рам и нагрузку на фурнитуру. Соответственно размеры окон увеличиваются без снижения прочности и надежности, расширяется диапазон использования продукции.

В производстве профиля применяется состав из более чем 50 компонентов. По сравнению с оконными конструкциями других марок, Rehau изготавливает более прочные и долговечные окна, сохраняющие идеальный внешний вид в течение всего срока эксплуатации.

Достоинства и отличия от конкурентов

Клиенты, выбирающие окна Rehau, получают 60-летнюю гарантию производителя на профиль. Такой длительный срок использования подтверждается многочисленными тестами, выполненными в специальных камерах. Другими достоинствами продукции являются:

·широкий модельный ряд, покупатели могут выбрать окна разного типа, размера, технических характеристик;

·высокие показатели тепло- и шумоизоляции, отличная энергоэффективность;

·прочность конструкций любого типа обеспечивает безопасную эксплуатацию окон на всем периоде использования;

· окна Rehau обладают качественной, хорошо продуманной гидроизоляционной системой, исключено образование конденсата и наледи внутри стеклопакетов;

Приобретение окон данной марки – отличное решение для оснащения жилых, производственных, офисных помещений. Производитель предлагает модели для любого варианта использования.

Типы производимых окон

В зависимости от требований клиента и особенностей эксплуатации окон Rehau, для заказа доступно несколько вариантов продукции. Количество внутренних камер варьируется от 3 до 6, толщина стеклопакетов составляет от 32 до 52 мм, коэффициент сопротивления теплоотдаче от 0,63 до 1,05 соответственно.

Пользуются спросом следующие марки оконных конструкций:

профиль Rehau SYNEGO самым доступным по цене, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками за счет трехкамерного стеклопакета и двух контуров уплотнения;

модель Rehau EURO-Design 60 также имеет доступную стоимость. Особенностью профиля является смещение оси приборного паза, возможность установки усиленной фурнитуры и производства готовых конструкций различной формы и геометрии;

модель Rehau EURO-Design 70 — выгодное решение, в котором качество и экономичность создают эффективную комбинацию. Такая профильная система подходит для остекления помещений частного, жилого и офисного типа

особенностью окон Rehau Euro Design является улучшенная энергоэффективность. В зимнее время конструкции отлично удерживают тепло в помещении, а летом не пропускают внутрь жару;

новейший профиль Rehau GENEO состоит из двух слоев, усиливается фиброволокном вместо стандартного армирования. Окна, выполненные по такой технологии, в несколько раз превосходят по техническим характеристикам требования нормативных документов.

Для организаций и частных лиц производитель предлагает окна Rehau в разных ценовых категориях. Всю продукцию объединяет высокое качество исполнения, отличные технические характеристики и стильный дизайн.