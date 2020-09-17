Показання до встановлення вінірів

Запорукою привабливої посмішки є здорові та красиві зуби. Але нажаль далеко не всіх природа наділила білосніжними зубами. Багато хто не задоволений їх кольором, дехто формою зубів, а хтось і тим і іншим. В складніших випадках зуби руйнує сильний карієс, або травма та більшість людей дуже через це комплексують. Позбутися від таких комплексів раз та назавжди допоможуть вініри які стали справжнім проривом сучасної стоматології.

Які дефекти можна усунути за допомогою вінірів та кому вони потрібні?

Вініри призначені для того щоб змінити форму та колір зубів, усунути дефекти й таким чином покращити посмішку. Для того щоб встановити вінір потрібно спиляти частину зуба, після чого стоматолог покриває його керамічним вініром. Така методика підійде людям які бажають швидко відновити красиву посмішку. Вже за кілька сеансів ви отримаєте зуби своєї мрії. Встановити вініри високої якості пропонує клініка Healthy Dent. Звернувшись сюди ви потрапите у надійні руки кваліфікованих професіоналів які зможуть вам забезпечити відмінний результат.

Окрім естетичної складової до встановлення вінірів є і медичні показання. Вініри допоможуть відновити зубний ряд після нерівномірного стирання зубів. Показанням до їх встановлення є травми. Буває так, що людина травмувала передні зуби. У цьому випадку значно покращать ситуацію вініри на передні зуби. За допомогою вінірів можна позбутися проміжків між зубами.

Різновиди вінірів та в чому їх переваги?

Нині лікарі пропонують пацієнтам різні види вінірів. Вони можуть бути керамічними та композитними. Керамічні вініри виготовляють взявши за зразок зліпок зі щелепи пацієнта. Їх встановлюють на зуби пацієнта, після чого вініри шліфують та полірують. Керамічні вініри це задоволення не з дешевих, але воно того варте. При хорошому догляді та дотриманні елементарних правил гігієни з такими вінірами ваша посмішка буде сяяти довгий час.

Композитні вініри відрізняються від керамічних за якістю та кріпленням. Це готові заготовки, які за допомогою спеціального клею встановлюють на зуби. Вартість таких вінірів менша ніж керамічних. Але відповідно і якість нижча. Ви ризикуєте пошкодити й навіть зламати такий вінір якщо випадково захочете погризти горіх або відкусити щось тверде. Тому якщо обираєте композитні вініри будьте обережні та уважні в цьому плані.