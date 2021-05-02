Проктологія в «Оксфорд Медікал Тернопіль» – ефективне вирішення делікатних проблем

Про геморой говорять нечасто, але статистика показує, що більш ніж 70% населення нашої планети хоча б раз у житті стикалися з його симптомами.

Що ж це таке – «геморой»?

Медики пояснюють – це захворювання прямого кишечника, при якому судини, що формують ректальні сплетення, розширюються. Звідси з’являються біль та відчуття дискомфорту.

Першими проявами геморою є свербіння та кров’янисті виділення, кожен похід у туалет супроводжується стражданням. В результаті цього, звичний режим життя кардинально змінюється.

Оскільки люди соромляться говорити про цю серйозну проблему, то самостійно починають шукати метод лікування. І найчастіше знаходять його в Інтернеті. Що ж відбувається далі? А далі приходить глибоке розчарування і розуміння, що процес не зупинився, хвороба не зникла, а стан погіршився.

Тому, щоб не повторювати помилку інших, варто одразу ж звертатись за медичною допомогою до спеціалістів. І якщо донедавна єдиним виходом усунути геморой було оперативне втручання з тривалою реабілітацією, то зараз існує інший вихід!

У медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль», на вул. Качали, 5 та просп. С.Бандери, 41, кваліфіковані лікарі-проктологи швидко та безболісно проведуть необхідне лікування.

Для комфорту пацієнтів прийом ведуть і лікар-чоловік, і лікар-жінка, що дозволяє позбутись сорому. Крім цього «Оксфорд Медікал» пропонує анонімність лікування, відсутність черг, спеціалізовану консультацію, сучасну діагностику та найновіші методи лікування.

У медцентрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» застосовують:

лігування латексними кільцями;

інфрачервону коагуляцію;

доплерівську дезартеризацію HAL – RAR;

радіохвильову хірургію апаратом «Сургітрон».

Найефективнішою вважається саме інфрачервона коагуляція – метод теплового впливу на уражені ділянки, який призводить до склеювання судин і загоєння тканин.

Переваги лікування геморою малоінвазивними методиками:

безболісні процедури;

суттєво економить час (процес займає не більше 30 хвил);

відсутність шрамів і рубців, оскільки процедури не потребують хірургічного втручання;

маніпуляції та реабілітація не вимагають госпіталізації, а отже, немає додаткових витрат на перебування в стаціонарі;

відсутні ускладнення і побічні ефекти;

загоєння відбувається за 1-2 дні.

Медичний центр «Оксфорд Медікал» працює без вихідних! Там вас готові прийняти у зручний час. Не відкладайте похід до лікаря, адже хвороба може перерости у складніші наслідки. Подбайте про своє здоров’я разом з нами!

Записуйтесь на консультацію до лікаря-проктолога за номером тел.: (068) 752 52 52 або (0352) 52 52 52 та будьте здоровими!

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