Михайло Головко напередодні Великодня завіз гостинці захисникам на передову (відео)

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко відвідав військових правоохоронців Військової комендатури Військової служби правопорядку м. Попасна.

Очільник Тернопільщини разом із керівником секретаріату Тернопільської облради Олексієм Кайдою, начальником Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку полковником Іваном Бугаєм, начальником ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з фізичною та військовою підготовкою» Вадимом Ластовицьким поспілкувалися із захисниками України, які зараз перебувають на передовій, подякували за службу та передали їм великодні гостинці.

– Ми приїхали сюди, аби подякувати усім, хто сьогодні на передовій зустрічає світле свято Воскресіння Христового, боронячи українські кордони від агресора – Московії. Важливо, щоб захисники України знали, що ми їх любимо, цінуємо та поважаємо. Також ми передали їм освячені паски, які власними руками пекли тернопільські депутатки. Дякуємо нашим захисникам за службу, за патріотизм, за вірність, за національну позицію. Просимо у Господа, щоб усі наші хлопці повернулися додому, до рідних, де їх, щодня згадуючи у молитві, чекають батьки, дружини, діти… живими! Віримо у перемогу України! Слава нашим Героям! Слава Україні! – зазначив Михайло Головко.

Також з нагоди 19 річниці з Дня створення Військової служби правопорядку у ЗСУ голова Тернопільської обласної ради нагородив кращих військових подяками та цінними подарунками.