Улюблені рок хіти різних поколінь

Кожен з поціновувачів рок музики знайомий з вічними хітами минулого, проте не проти прослухати пісні сучасних виконавців, тим більш цей жанр постійно розвивається та може похизуватись зовсім різними мелодіями. Прослуховувати їх можна зі свого смартфону, але простіше робити це в режимі онлайн на зручному програвачі. Різноманітний мікс рок хітів постійно транслюється на OLD FASHIONED RADIO, саме там ви можете почути улюблені пісні та якісь новинки, а поки що пропоную познайомитись з самими видатними піснями, їх виконавцями та історією створення.

Музика для цілих поколінь

Всі, хто слухає рок, фанатіють від пісень Nirvana, а найбільш популярна їх пісня – Smells Like Teen Spirit стала гімном двадцятого століття, революцій та вільних в своєму виборі людей. А тепер вгадайте найбільш популярну пісню групи Queen по опису – два удару ногами та одне плескання руками і ось вона – We Will Rock You, що стала легендою на всі часи. Якщо згадувати про цей жанр в музиці, то нікуди без пісень AC/DC, що запалюють мільйони. Їх однойменна пісня Highway to Hell має багато каверів, але саме оригінал запав в серця фанатів та збільшив потяг до рок музики.

На https://ofr.fm/stream/rock/ грають також інші улюблені пісні, найвідоміших рок груп, що бездоганно грають на гітарі і своїм голосом спонукають відриватись на повну. Кожен з нас хоча б раз підспівував наступним композиціям:

Metallica – Nothing Else Matters;

U2 – Sunday Bloody Sunday;

3 Doors Down – Kryptonite;

Alice Cooper – The Sound of A;

Guns N’Roses – Welcome To the Jungle;

Beck & David Richard Campbell – Dear Life.

Всі ці пісні до сих пір грають з колонок та програвачів, в навушниках та на повну гучність, на концертах та тематичних вечорах. Молоде покоління з радістю сприймає старі рок хіти і намагається відтворити мелодії на власних гітарах. Скільки у кожного з нас рок кумирів?

Музика для цілих поколінь

Всі, хто слухає рок, фанатіють від пісень Nirvana, а найбільш популярна їх пісня – Smells Like Teen Spirit стала гімном двадцятого століття, революцій та вільних в своєму виборі людей. А тепер вгадайте найбільш популярну пісню групи Queen по опису – два удару ногами та одне плескання руками і ось вона – We Will Rock You, що стала легендою на всі часи. Якщо згадувати про цей жанр в музиці, то нікуди без пісень AC/DC, що запалюють мільйони. Їх однойменна пісня Highway to Hell має багато каверів, але саме оригінал запав в серця фанатів та збільшив потяг до рок музики.

На https://ofr.fm/stream/rock/ грають також інші улюблені пісні, найвідоміших рок груп, що бездоганно грають на гітарі і своїм голосом спонукають відриватись на повну. Кожен з нас хоча б раз підспівував наступним композиціям:

Metallica – Nothing Else Matters;

U2 – Sunday Bloody Sunday;

3 Doors Down – Kryptonite;

Alice Cooper – The Sound of A;

Guns N’Roses – Welcome To the Jungle;

Beck & David Richard Campbell – Dear Life.

Всі ці пісні до сих пір грають з колонок та програвачів, в навушниках та на повну гучність, на концертах та тематичних вечорах. Молоде покоління з радістю сприймає старі рок хіти і намагається відтворити мелодії на власних гітарах. Скільки у кожного з нас рок кумирів?