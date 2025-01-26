Тернопіль втратив Героя: на фронті загинув Михайло Микусь із позивним «Небо»

Тернопіль у скорботі: на фронті загинув Михайло Микусь із позивним “Небо”

Тернопіль втратив ще одного Героя – на фронті загинув Михайло Микусь, відомий автор, поет, патріот та військовий. Його життя обірвалося під час боротьби за незалежність України.

Михайло, філолог за освітою, був людиною з великим серцем та неймовірним талантом. У 2023 році він випустив свою збірку поезії “Всесвіт тисячі мрій”, яка стала відображенням його душі, наповненої мріями, боротьбою та любов’ю до України.

Він був не лише воїном, а й митцем, який виступав у рідному Тернополі з концертами, писав пісні, вірші та брав активну участь у творчому житті громади. З лютого 2022 року Михайло обрав шлях захисника України, ставши військовим із позивним “Небо”.

Друзі, знайомі та побратими згадують його як людину, яка до останнього подиху залишалася вірною своїй ідеї, мрії та Україні:

Назар Наджога:

Не хочу вірити! З Михайлом ми ще не про все договорили. Не у всіх виставах разом зіграли! Не на всі його творчі виступи зумію прийти.

Михайло Микусь з лютого 2022-го року вибрав шлях воїна. А в цивільному житті неймовірно талановитий хлопець, виступав в Тернополі з концертами, писав вірші, складав пісні.

До служби у Збройних силах України обрав собі творчий псевдонім НЕБО. Такий був і в нього позивний.

Мар’яна Янчук:

“Небо тепер на небі. Війна забрала мого друга і названого братика. Вічна пам’ять і слава тобі, Воїне.”

Галина Костюк:

“Знову трагічна звістка. Пекучий біль і гіркий смуток війни торкнувся нашої школи. Загинув наш випускник Михайло Микусь. Вічна пам’ять тобі, наш Михайлику.”

Людмила Сивак:

“Клята війна. З кожним днем не стає все більше класних людей! Міша… Залишилася твоя книга і ти назавжди в наших серцях. Вічна слава Героям України!”

Тернопіль сумує за справжнім патріотом, творчим митцем та захисником. Пам’ять про Михайла Микуся назавжди залишиться у серцях людей, які знали його.

Вічна слава Герою України.