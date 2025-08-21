Нічна атака росії: удари по Львову, Мукачеву та інших містах, загинули люди

Масований комбінований удар РФ по Україні: є загиблі та десятки постраждалих

У ніч проти 21 серпня росія завдала масованого комбінованого удару по території України. Ворог атакував більшість регіонів: Сумську, Запорізьку, Дніпропетровську, Рівненську, Львівську, Закарпатську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Волинську та Вінницьку області.

За попередніми даними, у Львові внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. У Мукачеві — щонайменше 12 постраждалих. Зафіксовані значні руйнування цивільної інфраструктури.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що росія знову цілеспрямовано б’є по мирних містах.

«Світ має бачити й усвідомлювати злочини РФ. Україна потребує максимальної підтримки, аби зупинити терор», — наголосив він.

‼️ Інформація уточнюється.