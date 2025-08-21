Уламки та руйнування: після нічної атаки РФ зафіксовано влучання на 11 локаціях
Масована атака РФ: Україна відбила понад 570 повітряних цілей
У ніч на 21 серпня російські війська здійснили одну з наймасованіших атак по території України. Загалом ворог застосував 614 засобів повітряного нападу, серед яких дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети.
За даними Повітряних сил, удар завдавався з різних напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (окупований Крим), а також з акваторії Чорного моря.
Противник атакував:
- 574 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами;
- 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал»;
- 2 балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23»;
- 19 крилатими ракетами Х-101;
- 14 крилатими ракетами «Калібр»;
- 1 ракетою невстановленого типу з Криму.
До відбиття масованого нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем.
💥 Станом на 09:00 21 серпня ППО знищила/подавила 577 повітряних цілей:
- 546 дронів-камікадзе Shahed і дронів-імітаторів;
- 1 ракету «Кинджал»;
- 18 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет «Калібр».
Попри високу ефективність ППО, зафіксовані влучання на 11 локаціях та падіння уламків у трьох місцях.
Українські військові закликають громадян не ігнорувати сигнали тривоги та дотримуватися правил безпеки під час атак.
✊ Україна тримає небо.
🇺🇦 Разом – до Перемоги!
