Масована атака РФ: Україна відбила понад 570 повітряних цілей

У ніч на 21 серпня російські війська здійснили одну з наймасованіших атак по території України. Загалом ворог застосував 614 засобів повітряного нападу, серед яких дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети.

За даними Повітряних сил, удар завдавався з різних напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (окупований Крим), а також з акваторії Чорного моря.

Противник атакував:

574 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами;

4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал»;

2 балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23»;

19 крилатими ракетами Х-101;

14 крилатими ракетами «Калібр»;

1 ракетою невстановленого типу з Криму.

До відбиття масованого нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем.

💥 Станом на 09:00 21 серпня ППО знищила/подавила 577 повітряних цілей:

546 дронів-камікадзе Shahed і дронів-імітаторів;

1 ракету «Кинджал»;

18 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет «Калібр».

Попри високу ефективність ППО, зафіксовані влучання на 11 локаціях та падіння уламків у трьох місцях.

Українські військові закликають громадян не ігнорувати сигнали тривоги та дотримуватися правил безпеки під час атак.

✊ Україна тримає небо.

🇺🇦 Разом – до Перемоги!

Хочете, я зроблю ще кілька варіантів заголовків у різних стилях (офіційний/емоційний)?