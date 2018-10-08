Тернопільські рятувальники вшанували пам’ять Ростислава Манащука, який загинув, рятуючи людей

7 жовтня минало сім років з дня трагічної загибелі старшого лейтенанта служби цивільного захисту Ростислава Манащука (07.01.1988 – 07.10.2011), начальника караулу 14-ї самостійної державної пожежної частини Тернопільського районного відділу Управління МНС України у Тернопільській області. Він віддав своє життя 7 жовтня 2011 року, під час виконання службових обов’язків, рятуючи життя людей. Рятувальники вшанували пам’ять свого колеги. Побратими поклали квіти до меморіальної дошки встановленої на фасаді будинку на вул. Карпенка у м.Тернопіль, де проживав Ростислав.

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