Росія атакувала американський завод в Мукачево та масово обстріляла регіони України: подробиці за словами Олександра Соколовського

У ніч проти 21 серпня росія здійснила масований комбінований удар по території України, атакуючи більшість регіонів. За попередніми даними, під обстріли потрапили Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Рівненська, Львівська, Закарпатська, Хмельницька, Івано-Франківська, Волинська та Вінницька області.

“РФ вдарила по американському заводу Flex в Україні, який розташований в Мукачево, Закарпатської області, він знаходиться біля кордону з Угорщиною за понад 800 км від лінії фронту”, — зазначає Олександр Соколовський у своєму пості.

За його словами, ракетний удар був нанесений двома крилатими ракетами “Калібр”, в результаті чого “12 людей постраждали, двоє з них у важкому стані”. Завод Flex, одна з найбільших компаній на Закарпатті, є важливим підприємством для регіону, на якому працює понад 3500 осіб. Власники компанії мали намір значно збільшити виробництво, зокрема через будівництво нового заводу для лиття пластмаси.

“Flex є однією з найбільших компаній у світі з контрактного виробництва електроніки. Вона співпрацює з такими відомими брендами, як Nike, Google, Bose, Microsoft, Lenovo, а також підтримує стартапи в IT-сфері”, — додає він.

Олександр Соколовський також підкреслює, що “це не просто військова агресія, а спроба підриву економічної стабільності України”, адже атака на такий великий виробничий центр є ударом по місцевій економіці Закарпаття і по загальній економічній ситуації в країні.

Крім того, за попередніми даними, у Львові внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. “У Мукачево — щонайменше 12 постраждалих”, — повідомляє Соколовський. Вибухи завдали значної шкоди житловим будинкам та інфраструктурі, створюючи величезні труднощі для місцевих жителів.

Загалом, за словами Соколовського, удар по заводах і цивільних об’єктах на такій відстані від лінії фронту — це частина стратегії Росії, яка намагається зламати економіку країни, завдаючи шкоди житловим та промисловим об’єктам у мирних регіонах.

“Сподіваюсь, що Трамп, як проснеться, буде вже в курсі такого ранкового привітання від свого аляскінського дружбана…”, — саркастично додає він в кінці свого посту, підкреслюючи іронічний тон ситуації в міжнародному контексті.

Цей інцидент є ще одним важливим свідченням того, як війна торкається не лише лінії фронту, але й глибоких внутрішніх регіонів України, створюючи серйозні економічні та гуманітарні проблеми для мирного населення.