«Ходор»: 20-річний розвідник із Тернополя, який мріє повернутися на службу

20-річний солдат-розвідник із Тернополя, відомий під позивним «Ходор», став прикладом незламності та мужності. Ще у 19 років він підписав контракт і в червні 2024 року вступив до лав Збройних Сил України.

Під час виконання бойового завдання військовий зазнав тяжкого поранення — ворожа міна спричинила втрату кінцівки. Після евакуації та лікування лікарям довелося провести ампутацію.

Попри це, боєць не втрачає сили духу і мріє повернутися у стрій.

«Найважливіше для мене зараз — стати на ноги. Думаю над тим, щоб продовжити службу і бути корисним у Збройних Силах. Зараз проходжу реабілітацію, попереду — протезування», — каже «Ходор».

Нещодавно його відзначили медаллю «За поранення» від Міністра оборони України. Побратими організували вручення нагороди прямо у госпіталі, де Арсен нині проходить реабілітацію.

Його історія — це приклад стійкості, відданості та віри в Перемогу. Україна пишається своїми захисниками.

Разом — до Перемоги! 🇺🇦