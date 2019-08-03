Выгоды приобретения светодиодных ламп т8. Особенности и применение

Полупроводник, известный как светодиодная лампочка, все активнее вытесняет лампы накаливания, люминесцентные, энергосберигающие. Это объяснимо большей эффективностью LED источников света. Только на первый взгляд можно подумать, что они дорогие, но математические расчеты показывают обратное. Среди всего разнообразие полупроводников, светодиодные лампы т8 самые распространенные. Их можно применять дома, в офисе, на производстве, в сфере обслуживания населения (салоны красоты, поликлиники, прочее). Простые в монтаже и долгосрочные в службе.

Особенности светодиодных ламп т8

Именно эти лампы заслужили признание и востребованность, так как их можно использовать в качестве модернизации растровых светильников. Не все знают, что при переходе на светодиоды, не нужно менять имеющиеся растровые источники освещения. А это существенно экономит бюджет, как на покупке самих светильников, так и на монтаже.

Кроме этого, к особенностям ламп т8 относятся:

Компактность: внешне лампа похожа на газоразрядный светильник (люминесцентный), это все та же трубка, но содержимое совсем иное, что делает ее тоньше.

Высокая прочность при малом весе: колба лампы изготовлена из поликарбоната либо акрила, стойкого к ударам и легкого. Поэтому их можно монтировать в любую подвесную систему, включая самодельную из гипсокартона.

Яркость. Эти лампы превосходят по яркости даже многие другие виды светодиодных ламп.

Три варианта изготовления колбы: прозрачная, полупрозрачная, матовая.

Три цветовые температуры: теплый белый, нейтральный и холодный с синевой по сравнению с нейтральным и теплым.

Производители предлагают т8 в четырех стандартных размерах – 300мм, для настольных, 600мм. для потолочных светильников Армстронг и 900мм., 1200мм. для других типов освещения.

Выгоды покупки

Переход на светодиодные т8 выгоден, как на этапе покупки, так и в процессе эксплуатации. Вы платите один раз, чтобы создать комфортное и безопасное освещение в доме, офисе и пользоваться этим, как минимум 5 лет без замены и ремонта. Какая еще лампочка будет так долго светить?!

Согласно расчетам, КПД составляет 90%. тогда как у газоразрядной лампы – 70%. Эти цифры будут зависеть от блока питания, но меньшими они не могут быть.

Коэффициент затенения – 0,9 и 0,7 соответственно. Эта разница связана с тем, что т8 светит только вниз, а другие лампы – в разные стороны.

Таким образом, выгоды очевидные.