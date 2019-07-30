На Тернопільщині власники нелегальних заправок продовжують перемагати правоохоронців

В Чорткові суд повернув матеріали справи про адміністративне правопорушення відділу поліції через неналежне їх оформлення, про це пише Володимир Бойко у мережі Фейсбук.

Раніше я писав про ще одну нелегальну заправку, яка відновила свою роботу через декілька днів після її “закриття” фіскалами. Тепер можна стверджувати, що перевага такого нелегального прибуткового бізнесу над правоохоронною ланкою в Тернопільській області має системний характер.