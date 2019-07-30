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На Тернопільщині власники нелегальних заправок продовжують перемагати правоохоронців

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В Чорткові суд повернув матеріали справи про адміністративне правопорушення відділу поліції через неналежне їх оформлення, про це пише Володимир Бойко у мережі Фейсбук.

  • Раніше я писав про ще одну нелегальну заправку, яка відновила свою роботу через декілька днів після її “закриття” фіскалами. Тепер можна стверджувати, що перевага такого нелегального прибуткового бізнесу над правоохоронною ланкою в Тернопільській області має системний характер.

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