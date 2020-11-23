Як обрати матрац для дивана?

В сучасних малогабаритних квартирах не завжди знайдеться місце для просторої ліжка, тому кращим рішенням буде купити матрац для дивана. До його вибору слід підходити дуже старанно, адже ваше здоров’я, настрій і самопочуття багато в чому залежать від комфортабельності спального місця. Якісний, правильно підібраний топпер прибере всі нерівності, забезпечивши повноцінний відпочинок і міцний сон.

На що звернути увагу?

В інтернет-магазині компанії Come-For представлено 9 унікальних моделей матраців для дивана. Тут можна купити Топпери і футони будь-якого розміру і складу. При виборі слід звертати увагу на наступні характеристики.

Жорсткість. Любителям м’якій поверхні підійдуть матраци з пінополіуретаном Flex Foam і ефектом пам’яті, який створює наповнювач Visco Memory. Для тих, хто віддає перевагу вироби середньої жорсткості, підійдуть варіанти на поліуретані Spring Foam чи з прошарком натурального латексу. Якщо ж ви віддаєте перевагу жорсткому спальному місцю, вибирайте моделі з кокосової койрой. Розміри. Диванні матраци мають висоту не більше 7 см. По ширині вони діляться на односпальні, полуторні, і двоспальні. Клієнти компанії Come-For також можуть замовити топпер будь-яких нестандартних габаритів. Наповнювач. Всі моделі виготовлені з екологічно чистих матеріалів. Варіанти на основі кокосової койри, спонфлексом, термовойлока і Flex Foam володіють еластичністю, щільністю і пружністю. Натуральний латекс, Visco Memory і Spring Foam сприяють максимально комфортному сну і повному розслабленню. Синтепон надає пишності верхніх шарів, а приємний на дотик трикотаж ідеально підходить для оббивки, довго залишаючись в отличном состоянии. Ефект. Топпери забезпечують ортопедичне і анатомічне вплив, підтримуючи хребет, а також і забезпечуючи розслаблення м’язів і правильне кровообіг.

Переваги покупки матраців Ком-Фор

На сайті виробника можна купити продукцію для сну високої якості. Матраци на диван Come-For мають масу переваг, таких як:

можливість згортати в рулон;

довгий термін експлуатації;

доступна ціна;

екологічність матеріалів;

компактність і зручність використання.

Товари бренду Come-For представлені в магазинах меблів та постільних речей в Києві, Харкові, Дніпрі та практично у всіх містах України. Замовляйте якісні українські матраци, подушки, ковдри і текстиль, щоб забезпечити комфортний відпочинок для всієї родини.











