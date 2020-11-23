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Як обрати матрац для дивана?

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В сучасних малогабаритних квартирах не завжди знайдеться місце для просторої ліжка, тому кращим рішенням буде купити матрац для дивана.  До його вибору слід підходити дуже старанно, адже ваше здоров’я, настрій і самопочуття багато в чому залежать від комфортабельності спального місця.  Якісний, правильно підібраний топпер прибере всі нерівності, забезпечивши повноцінний відпочинок і міцний сон.

На що звернути увагу?

В інтернет-магазині компанії Come-For представлено 9 унікальних моделей матраців для дивана.  Тут можна купити Топпери і футони будь-якого розміру і складу.  При виборі слід звертати увагу на наступні характеристики.

  1. Жорсткість.  Любителям м’якій поверхні підійдуть матраци з пінополіуретаном Flex Foam і ефектом пам’яті, який створює наповнювач Visco Memory.  Для тих, хто віддає перевагу вироби середньої жорсткості, підійдуть варіанти на поліуретані Spring Foam чи з прошарком натурального латексу.  Якщо ж ви віддаєте перевагу жорсткому спальному місцю, вибирайте моделі з кокосової койрой.
  2. Розміри.  Диванні матраци мають висоту не більше 7 см. По ширині вони діляться на односпальні, полуторні, і двоспальні.  Клієнти компанії Come-For також можуть замовити топпер будь-яких нестандартних габаритів.
  3. Наповнювач.  Всі моделі виготовлені з екологічно чистих матеріалів.  Варіанти на основі кокосової койри, спонфлексом, термовойлока і Flex Foam володіють еластичністю, щільністю і пружністю.  Натуральний латекс, Visco Memory і Spring Foam сприяють максимально комфортному сну і повному розслабленню.  Синтепон надає пишності верхніх шарів, а приємний на дотик трикотаж ідеально підходить для оббивки, довго залишаючись в отличном состоянии.
  4. Ефект.  Топпери забезпечують ортопедичне і анатомічне вплив, підтримуючи хребет, а також і забезпечуючи розслаблення м’язів і правильне кровообіг.

Переваги покупки матраців Ком-Фор

На сайті виробника можна купити продукцію для сну високої якості.  Матраци на диван Come-For мають масу переваг, таких як:

  • можливість згортати в рулон;
  • довгий термін експлуатації;
  • доступна ціна;
  • екологічність матеріалів;
  • компактність і зручність використання.

Товари бренду Come-For представлені в магазинах меблів та постільних речей в Києві, Харкові, Дніпрі та практично у всіх містах України.  Замовляйте якісні українські матраци, подушки, ковдри і текстиль, щоб забезпечити комфортний відпочинок для всієї родини.






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