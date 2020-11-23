«Автопорт» – тернопільська мережа закладів харчування з особливим шармом

Закладів громадського харчування у Тернополі дійсно багато і кожен з них приваблює клієнтів по-своєму. Серед улюблених багатьма жителями та гостями міста є «Автопорт» – мережа, яка має безліч переваг та особливий шарм, за допомогою якого вона підкорює своїх відвідувачів.

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Переваги закладів «Автопорт» – улюбленої мережі тернополян

«Автопорт» – це мережа, яка не зупиняється на досягнутому результаті, а активно розвивається, стає кращою для своїх клієнтів кожного дня. Відвідувачі обирають заклади за численні переваги, до яких відноситься наступне:

особлива концепція закладів, яка формує цілісність інтер’єрів, атмосфери, меню та цінностей;

багате меню, яке включає в себе традиційні українські та європейські страви, а також бургери, суші, піцу, вигляд та смак котрих просто неперевершений;

розкішне тандирне меню, що є гордістю закладів, адже шашлик, ребра, риба, ковбаски, овочі та інші смаколики зі східної глиняної печі припадають до душі кожному, хто їх скуштує;

великий вибір алкоголю та безалкогольних напоїв власного виробництва та відомих марок;

страви готуються із найсвіжіших та найбільш якісних продуктів, які закупляються у перевірених місцевих виробників;

безліч додаткових послуг – корпоративні та комплексні обіди, бізнес-ланчі, фуршетні столи;

доступні ціни при найвищій якості страв та сервісу;

безкоштовна доставка майже усього меню кожного закладу, яка працює щоденно та здійснюється в межах Тернополя.

Заклади мережі «Автопорт» – важко вибрати, котрий відвідати

Сьогодні під тернопільським брендом «Автопорт» працює чотири заклади, кожен із яких має свою родзинку та власний стиль. Це:

ресторан – розкішний та надзвичайно затишний заклад із ретельно продуманим інтер’єром, дерев’яним декором, дитячою ігровою зоною, просторим залом та окремою кабінкою, живою музикою та місцем для танців;

кафе-бар – зручний заклад для святкування різноманітних подій чи проведення приємного вечора; гостям пропонується окремі кабінки на різну кількість місць – з каміном, великим телевізором, кнопкою виклику обслуговуючого персоналу;

піцерія, яка розташована в одному приміщенні з рестораном, має великий зал та окрему кабінку; окрім піци тут можна замовити страви з ресторанного меню та тандиру;

колиба – колоритний заклад, що має великий та малий зал, танцмайданчик з живою музикою та багате меню – все в кращих традиціях мережі.

Можна сказати ще багато хорошого про мережу, проте варто хоч один раз відвідати будь-який заклад і побачити все на власні очі. Будьте певні, не закохатися в «Автопорт» неможливо.