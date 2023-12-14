Як обрати якісний військовий костюм

Військовий костюм призначений для використання у екстремальних умовах. Зараз такий одяг одягають люди, які стоять на захисті України.

Він має низку особливостей та відмінностей від традиційного одягу. Важливо, щоб костюм був зручним та надійним. Він не повинен сковувати рухів людини та має тривалий час виконувати свої захисні функції.

Особливості

Військовий одяг відрізняється зносостійкістю. За експлуатації в польових умовах він витримує значні механічні навантаження. Але він не розповзається по шву. Не натирає і не тисне.

Тактичний одяг може відрізнятися товщиною та матеріалами, з яких його виконано. Виробники пропонують окремо літні та зимові моделі. Продукція для холодної пори року дозволяє додатково надягати термобілизну, яка добре зберігає тепло тіла та забезпечує захист від переохолодження. Також зимові речі можуть мати додатковий шар – мембрану.

Костюм може складатись з футболки або сорочки, куртки та штанів.

Як вибрати

При виборі одягу слід звертати увагу на низку факторів:

Функціональність. Військова форма повинна мати достатню кількість кишень для зберігання різних предметів та кріплення для тактичного спорядження. Вони мають бути надійними та зручними. Для холодної пори року на куртці може бути каптур, який забезпечує додатковий захист від холоду та опадів.

Комфорт. Костюм не повинен сковувати рухів під час ходьби, бігу та стрибків. Для військової форми використовується спеціальний анатомічний крій. Одяг не повинен пропускати вітер чи промокати.

Матеріали. Найбільшою популярністю користуються моделі із сумішевих тканин, де у складі є натуральні та синтетичні волокна. Такий одяг відрізняється гарною зносостійкістю. Від повністю синтетичних виробів краще відмовитись. Вони швидко спалахують і гарно горять. Для військових це – неприпустимо. Також синтетика при зіткненні зі шкірою може викликати алергічні реакції та висипання. В області ліктів та колін повинні бути підсилювальні вставки.

Забарвлення. Воно не повинне бути надто яскравим. Оптимальний варіант – хакі, бежевий, чорний, сірий. У деяких підрозділах є окремі правила, тому бажано заздалегідь уточнити їх перед покупкою.

Утеплення. Тактичний костюм для холодної пори року може мати утеплювач або мембрану. Для тих, хто бере участь в активних бойових діях і постійно рухається, оптимальний варіант – модель з мембраною. У такому костюмі тіло дихає і не потіє. Однак мембранний одяг не підходить для тих, хто тривалий час перебуває без руху. Для них найбільше підійдуть моделі з різними утеплювачами.

Якість. Важливо звертати увагу не лише на основні матеріали, а й на фурнітуру. Вона має бути зносостійкою і не крихкою, не іржавіти і не перетиратися. Важливо, щоб шви на одязі були добре прострочені. Нитки мають бути міцними.

Розмір. Одяг не повинен бути завеликим, або замалим. В іншому випадку він буде приносити дискомфорт. Наприклад, великі тактичні штани будуть плутатись у ногах. А малі – давити, та натирати шкіру.

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