На Тернопільщині чоловік намагався зарізати дружину, тепер сяде за ґрати

До співробітників відділення поліції №1 м. Тернопіль надійшло повідомлення від жительки одного із сіл району про те, що її колишній чоловік під час сварки дістав ніж та погрожує їй фізичною розправою.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили домашнього кривдника в нетверезому стані. У нього вилучили ніж.

Як з’ясувалося, правоохоронці раніше вже складали на нього адмінпротоколи за вчинення домашнього насильства.

Наразі щодо фігуранта розпочато кримінальне провадження. Йому інкримінують ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі. Вирішується питання про оголошення йому підозри. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області