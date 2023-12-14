Порядок денний 34-ї сесії Тернопільської міської ради

✔ У п’ятницю, 15 грудня, відбудеться пленарне засідання 34-ї сесії Тернопільської міської ради. На розгляд винесено 139 питання основного порядку денного.

✔ Сесія відбудеться о 10-й годині у режимі онлайн.

✔ Будучи послідовними в декларуваннях принципів прозорості й відкритості, публікуємо пропоновані проєкти рішень та закликаємо тернополян долучитись до їх аналізу і висловлювати пропозиції в коментарях.

👉 Посилання на проєкти рішень – https://cutt.ly/gwAX8Mlp

* Файли порядку денного об’ємні (близько 20 і 100 Мб), тому, рекомендуємо відкривати його на комп’ютері.

Серед основних питань:

1. Про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2022 №8/п21/04 «Про план роботи Тернопільської міської ради на 2023 рік»

3. Про план роботи Тернопільської міської ради на 2024 рік

4. Про затвердження графіку звітів перед громадою за 2023 рік діяльності депутатів Тернопільської міської ради

5. Про затвердження Концепції зі створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю та інших категорій маломобільних груп населення на території Тернопільської міської територіальної громади «Тернопіль – місто без бар’єрів» та плану дій її реалізації на 2024-2026 роки

6. Про надання статусу борця за незалежність України у XX столітті

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 05.01.2011 №6/4/51 «Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради»

8. Про внесення змін до галузевих Програм

9. Про затвердження галузевих Програм

10. Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

11. Про затвердження стандартного Листа-угоди між ПРООН та Тернопільською міською радою

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2022 року № 8/п21/28 «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік»

13. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2017 року №7/14/19 «Про взаємовідносини з територіальними громадами (іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання послуг»

14. Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2024 рік

15. Про втрату чинності рішення міської ради від 21.08.2023 №8/30/13 «Про приватизацію об’єкта комунальної власності»

16. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2024 рік

17. Про виконання плану надходжень від плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності

18. Про внесення змін в рішення міської ради від 29.10.2021 №8/10/21 «Про порядок оренди майна комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади»

19. Про внесення змін в рішення міської ради від 03.10.2022 №8/п18/19 «Про Методику розрахунку плати за оренду комунального майна Тернопільської міської територіальної громади»

20. Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 26.01.201 № 7/5/60 «Про іменні стипендії Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Тернополя»

21. Про внесення змін до Статутів комунальних підприємств Тернопільської міської ради

22. Про передачу майна

23. Про внесення змін в рішення міської ради

24. Про вилучення та надання земельних ділянок

25. Про надання дозволів на розроблення проектів відведення земельних ділянок

26. Про затвердження проектів відведення земельних ділянок

27. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки

28. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки

29. Про надання дозволів на укладання договорів земельного сервітуту

30. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок

31. Про поділ земельних ділянок

32. Про припинення права користування земельними ділянками

33. Про відмову у наданні земельних ділянок

34. Про зміну цільового призначення земельних ділянок

35. Про прийняття в комунальну власність земельних ділянок

36. Про визначення земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної форми власності для продажу права оренди на земельних торгах

37. Різне