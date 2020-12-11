Які б’юті-процедури варто зробити до Нового 2021 року?

Вибираючи подарунки близьким, не забудьте про себе кохану. А чим ще порадувати, якщо не сеансами молодості і краси? Тим більше, що бажання мати чудовий вигляд в новорічну ніч, навіть карантин не скасує. Рекомендуємо пройти в грудні наступні процедури: ⠀

У Новий 2021 рік з обличчям без смутку, злості і печалі! Ботокс зітре мімічні зморшки стресу, отримані в 2020 🙂

⠀2. Хімічний або карбоновий пілінги за показаннями. Курс допоможе поліпшити колір обличчя, освітлити пігментні плями і вирівняти рельєф. Результат – сяюча шкіра.

⠀3. Біоревіталізацію. Зволожити і наситити шкіру можна встигнути до Нового року за допомогою ін’єкцій на основі гіалуронової кислоти. Результат – здорова шкіра обличчя, шиї і декольте без сухості і лущення на всю зиму.

Контурну пластику . Здивовані? Так, абсолютно реально зробити красиві скули або додати об’єму або чітких ліній губам за 1 процедуру. За два тижні набряк спаде, а результат вразить оточуючих.

⠀5. Процедуру червоної килимової доріжки «вогонь і лід» по очищенню і глибокому зволоженню шкіри. Макіяж ляже ідеально, а шкіра буде сяяти зсередини. Тільки між нами, але голлівудські зірки завжди роблять цю процедуру перед важливими заходами. ⠀

Погодьтеся, що складно самостійно вибрати. Приходьте у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» на безкоштовну консультацію лікаря-косметолога, наші досвідчені спеціалісти складуть Вам індивідуальний план омолодження і підготовки до свят!

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