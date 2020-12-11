В Укрзалізниці розповіли, як під час локдауну курсуватимуть поїзди

Під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати. Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

Про це повідомляє УЗ.

«Укрзалізниця як частина критичної інфраструктури продовжуватиме працювати. Ми дамо можливість всім тим, хто все ж муситиме пересуватись, зробити це в найбільш безпечний спосіб, дамо змогу в нашому приміському сполученні дістатися до роботи працівникам критичних підприємств, у тому числі тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею», — зазначив член правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Також зазначається, Укрзалізниця вітає рішення Уряду не обмежувати транспортне сполучення під час чергового посилення карантину в країні.

«Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво.»,- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України готується ввести повний локдаун з 8 по 24 січня, щоб стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ.