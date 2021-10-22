Заказать суши и роллы в Днепре с доставкой от «Суши Мастер»

Если вы не знаете, где можно заказать самые вкусные суши в Днепре, то пора взять в руки гаджет, зайти на официальный сайт «Суши Мастер» и детально ознакомиться с предложенным меню. Там вы найдете не только роллы, но и рамен, вок, боулы, салаты, вкусные десерты. Для потенциальных клиентов предложен максимально широкий ассортимент, который обновляется буквально каждый сезон. Благодаря такому широкому выбору среди меню вы всегда найдете что-то новое и необычное.

Особенности доставки роллов на дом

Если вы хотите поесть вкусные суши, но у вас нет никакого желания ехать в какой-то ресторан, тратить время на сборы, дорогу, то просто закажите готовое блюдо на дом. Это оптимальное решение данного вопроса. Свои услуги готов предложить знаменитый онлайн-ресторан «Суши Мастер». Это заведение доставляет готовые японские и паназиатские блюда на дом в кратчайшие сроки. Все, что вам нужно сделать – заказать роллы, указать адрес, контакты и подтвердить запрос.

При оформлении заказа онлайн прямо на официальном сайте ресторана потенциальный клиент может выбрать оптимальное время, когда курьер уже должен привезти готовые суши. Если вам нужно как можно скорее, то есть среди функционала и такой пункт. Ресторан постарается качественно выполнить все пожелания и порадовать вас очень вкусным японским блюдом.

Если сумма чека будет составлять более 200 гривен, то платить за курьерские услуги не придется. Это очень выгодно. Обычно достаточно выбрать вок и роллы или большой сет, чтобы добиться этого минимального лимита. Если вы не знаете, что именно заказать, то просто обратитесь за помощью к одному из консультантов, он расскажет все детали.

Обычно готовый заказ курьер привозит в специальной сумке-холодильнике. Это позволяет сохранить определенную температуру, вкусовые характеристики и приятный внешний вид. Если вы выбрали теплые роллы, то коробку обязательно упакуют еще и в фольгу, чтобы клиенту не пришлось повторно разогревать блюдо.

Преимущества «Суши Мастер»

Этот онлайн-ресторан за время своего существования заполучил широкий круг потенциальной аудитории. По большей части для клиентов предложено бюджетное паназиатское и японское меню. При этом, вся еда свежая, приготовлена согласно рецептуре и с идеальным количеством начинки. Роллы отличаются одинаковой формой, внешним видом и выглядят максимально аппетитно. Среди предложенного ассортимента вы найдете, как традиционные, так и авторские позиции.

Причины заказать роллы в «Суши Мастер»:

индивидуальный подход к каждому клиенту;

доступные расценки;

высокое качество блюд;

есть бесплатная доставка.

Стоит обратить внимание на то, что в этом заведении рады приветствовать именинников. Если у вас день рождения, то сделайте заказ в «Суши Мастер» на любую сумму и тогда вы обязательно получите скидку в размере 20% на весь чек. Для этого нужно просто показать курьеру или менеджеру документ, подтверждающий личность и дату рождения.