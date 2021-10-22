З’явилась надія на завершення будівництва Тернопільської бібліотеки

Кожен тернополянин, напевне, знає про цю будівлю. Її важко не помітити в самому центрі міста.

І 30 років не минуло (насправді – минуло), як з’явилась надія на завершення будівництва Тернопільської обласної державної бібліотеки. Про це повідомляє Володимир Антків.

Цієї середи на засіданні Кабінету Міністрів України будівлю, площею 9161,4 кв.м. передано у власність Тернопільської міської територіальної громади.

У пояснювальній записці зазначено наступне:

“Будівництво зазначеного об’єкта розпочато у 1987 році, ступінь готовності якого складає 85%. Проте, на сьогодні роботи щодо завершення будівництва та подальшого введення об’єкта в експлуатацію Тернопільської обласної державної адміністрації не проводяться i не планується використовувати зазначений об’єкт в подальшому.

Тернопільська міська територіальна громада спроможна завершити будівництво об’єкта, покращити його технічний стан та в подальшому ефективно використовувати його для розміщення органу місцевого самоврядування.

Площа об’єкту передачі дозволить розмістити виконавчі органи ради та її структурні підрозділи в одному приміщенні (оскільки вони розміщені в різних частинах міста), в тому числі i Центр надання адміністративних послуг, що в свою чергу, сприятиме оперативному та якісному наданню послуг громадянам та організаціям громади.

За інформацією Тернопільської міської ради фінансування на завершення будівництва об’єкту, що пропонується до передачі, та його утримання здійснюватиметься із місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади в рамках виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку громади на відповідний рік.”