Зелений лохотрон Тернополя

У зв’язку із черговими змінами Генерального плану Тернополя загострилося питання зелених насаджень в місці. Люді обурені тим, що продовжують планувати забудову зелених площ. Влада і особисто п. Надал каже що в нас все добре і буде ще краще. Пообіцяли значно збільшити зелені площі .

Скажу так ,Сергій Віталійовичу, Вам варто не обіцяти , а докласти зусиль зберегти те що ми маємо.

Бо на тлі гарних слів і викривленої інформації про стан озеленення міста продовжується масове знищення того що залишилося. У Вашому розумінні всі тернополяни осліпли і не бачать що робиться насправді.

А насправді – практично знищене парк «Шевченка», через встановлення меж парків втрачено 25 гектарів їх площ.

Само по собі те що заплановано забудувати стадіон у парку «Шевченка» є знакова подія. Місто не може претендувати на цивілізований осередок життя людей.

Не може урочиста посадка кількох сотень дерев компенсувати втрату гектарів парків, скверів, газонів.

А зараз, мовою вчених про реальний стан озеленення міста.

Комплексна зелена зона м. Тернополя і її функціональні особливості

(аналітичнв записка)

Щоб підкреслити життєву необхідність дотримання нормативних параметрів зеленої зони міста нами проведені розрахунки її геоекологічних параметрів. Ось яку ситуацію ми маємо з КЗЗ міста Тернополя.

У містобудівній документації завжди науково обґрунтовувалися нормативи озеленення житлової та громадської забудови, промислової зони, транспортної мережі, рекреаційних території. Згідно нормативів Державних будівельних норм (ДБН) ступінь озеленення міських територій повинен складати не менше 40% (п.5.1) від загальної площі міста.

При площі м. Тернополя 5852 га, під природною рослинністю повинно бути зайнято 40% або 2340 га. За даними Управління Держгеокадастру у Тернопільській області (форма 6-зем, 2016 р.), природна рослинність займає такі площі:

– лісовкритіземлі – 356,7 га

– пасовища – 355, 3 га

– сіножаті – 52,5 га

– зелені насадження загального користування – 657,7 га

В сумі під природною рослинністю у м. Тернополі зайнято – 1422,2га(24%, при нормі 40%). Загальний дефіцит зелених насаджень у межах міста Тернополя складає 918,6 га.





Відповідно встановлених нормативів для міста чисельністю населення у 218 тис. осіб (за методикою Ф.В. Стольберга, табл.1) загальна площа комплексної зеленої зони міста повинна складати 8720 га (3270 га – внутрішня лісопаркова зона (табл. 2), 5450 га – зовнішня лісогосподарська зона).

Згідно додатку 5.1 ДБН 390-62 до структурних елементів комплексної зеленої зони міста (КЗЗМ) належать поля, сади та водойми. Таким чином до площі зелених насаджень (1422,2 га) додаємо площу не озеленених територій (1760,8 га), що складатиме 3183 га – площа внутрішньої зони КЗЗМ Тернополя. Відповідно до розрахунків отримуємо сумарний дефіцит озеленених і не озеленених територій у внутрішній частині міста – 87 га.

У зовнішню лісогосподарську частину КЗЗМ Тернополя, в радіусі близько 15 км., потрапляє територія 28 сільських рад і міська рада Тернополя. В цю умовну зону входить 54 866,5 га. земель, в тому числі 4 838 га лісів (при нормі 5450 га). Дефіцит лісів зовнішньої лісогосподарської зони міста складає 1112 га.

Однією із найважливіших характеристик КЗЗМ є її функціональні властивості, зокрема здатність продукувати кисень та асимілювати вуглекислий газ. Відповідно до розрахунків проф.. В.П. Кучерявого (Озеленення населених місць, 2005 с.173) для забезпечення 500 осіб киснем необхідно 1 га лісових масивів. У м. Тернополі площа лісовкритих земель становить 356,7 га, а для забезпечення киснем мешканців міста (218 тис. осіб) необхідно 436,2 га лісових насаджень. Таким чином, у Тернополі дефіцит лісової рослинності становить 79,5 га.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь.

19.03.2023р.