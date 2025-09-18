Страшна пожежа на Тернопільщині: загинула людина

Сьогодні вранці в селі Лапшин Тернопільської області сталася трагедія. Під час пожежі загинула людина. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України у Тернопільській області.

Ця страшна подія є болючим нагадуванням про те, що вогонь не пробачає помилок. Як відзначають рятувальники, вони мають можливість врятувати будівлі, як це сталося нещодавно в селі Ступки, де вдалося захистити дві споруди. Однак, на жаль, інколи час, що втрачений, не дозволяє врятувати життя.

Трагедіям можна запобігти!

ДСНС знову наголошує на важливості дотримання правил пожежної безпеки у побуті:

Електроприлади: не перевантажуйте електричну мережу, вимикайте усі прилади, коли залишаєте будинок. Вогонь: будьте обережні з вогнем — не залишайте без нагляду плиту, не паліть у ліжку. Безпека дітей: навчайте дітей безпеці, ховайте сірники та запальнички. Датчики диму: встановіть вдома датчик диму. Це недорого, але може врятувати життя.

Не варто думати, що це станеться з кимось іншим. Перевірте свою оселю на наявність потенційних загроз і дотримуйтеся основних правил безпеки. Бережіть себе і своїх близьких!