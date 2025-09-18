Військовий у стані сп’яніння спричинив 4 ДТП: подробиці резонансного інциденту в Тернополі

7 вересня у Тернополі стався резонансний інцидент за участю 31-річного військовослужбовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) області. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння (1,13 проміле за даними газоаналізатора “Драгер”), вчинив низку дорожньо-транспортних пригод, створивши небезпечні ситуації для інших учасників руху.

Під час патрулювання території у селі Лозова правоохоронці зупинили автомобіль Skoda Fabia за порушення ПДР, проте водій не виконав вимогу зупинки та почав втечу у напрямку Тернополя. У результаті переслідування він спричинив ДТП із службовими автомобілями поліції, вантажівкою та легковиком Audi. Крім того, під час подій відбувся наїзд на одного з інспекторів патрульної поліції.

Правоохоронці затримали порушника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На нього складено кілька адміністративних протоколів за статтями:

124 КУпАП — порушення ПДР, що спричинило ДТП;

122-4 КУпАП — залишення місця ДТП;

122-2 КУпАП — невиконання вимоги про зупинку;

130 КУпАП — керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі також оголосили військовослужбовцю підозру за ч. 2 ст. 342 ККУ (опір працівникові правоохоронного органу). Розглядається можливість додаткового оголошення підозр за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами у стані сп’яніння). Планується обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Реакція ТЦК та СП

Тернопільський обласний ТЦК та СП призначив службове розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху. Керівництво установи наголосило, що будь-які протиправні дії, незалежно від статусу військовослужбовця, не будуть покриватися. «Нульова толерантність до порушників закону — принципова позиція Сухопутних військ Збройних Сил України», — заявили у ТЦК.

Встановлено, що на момент події військовослужбовець перебував у щорічній відпустці, а військову службу проходить із жовтня 2020 року.

Суспільні наслідки

Інцидент викликав значне обурення серед громади, оскільки особи, які повинні бути прикладом для інших, порушили закон. Ефективне та неупереджене розслідування, а також притягнення винного до відповідальності, є критично важливими для збереження довіри до державних органів.

Цей випадок підкреслює важливість суворого дотримання правил дорожнього руху та законодавства. Військовослужбовці, як і всі громадяни, повинні не лише виконувати свої професійні обов’язки, а й особистим прикладом демонструвати дотримання законів держави.