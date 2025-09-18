Тернопільщина втратила молодого захисника Назарія Швеця

Назарій ШВЕЦЬ народився 01 лютого 1996 року в с. Надрічне. Навчався Назарій в школі села Надрічне. Згодом здобув освіту в Зборівському фаховому коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя спеціальністю «оператор комп’ютерного набору».

Після навчання проходив строкову службу у лавах ЗСУ. Брав участь у миротворчій місії в Африці та виконував завдання захисту Батьківщини на Сході України.

Старший солдат ШВЕЦЬ Назарій Васильович (01.02.1996 р. – 17.09.2025 р.), старший водій 1 автомобільного відділення 1 автомобільного взводу автомобільної роти підвозу боєприпасів військової частини А1461 відійшов у вічність 17 вересня 2025 року.

В смутку та горі залишились дружина, донька, син, мати, бабуся, брат.

Чин парастасу відбувся сьогодні на родинному обійсті воїна.

Чин похорону розпочнеться в п’ятницю, завтра, 19 вересня о 12:00 год. на родинному обійсті Назарія. (с. Надрічне вул. Горішня 28).

Прощання з військовослужбовцем відбудеться в Церкві святого Священномученика Йосафата (с. Надрічне).

Похоронять Назарія на кладовищі с. Надрічне.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…