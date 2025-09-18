Тернопільщина втратила молодого захисника Назарія Швеця
Обірвалося життя нашого земляка, військовослужбовця, жителя с. Надрічне ШВЕЦЯ Назарія. Повідомляє Бережанська міська рада.
Назарій ШВЕЦЬ народився 01 лютого 1996 року в с. Надрічне. Навчався Назарій в школі села Надрічне. Згодом здобув освіту в Зборівському фаховому коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя спеціальністю «оператор комп’ютерного набору».
Після навчання проходив строкову службу у лавах ЗСУ. Брав участь у миротворчій місії в Африці та виконував завдання захисту Батьківщини на Сході України.
Старший солдат ШВЕЦЬ Назарій Васильович (01.02.1996 р. – 17.09.2025 р.), старший водій 1 автомобільного відділення 1 автомобільного взводу автомобільної роти підвозу боєприпасів військової частини А1461 відійшов у вічність 17 вересня 2025 року.
В смутку та горі залишились дружина, донька, син, мати, бабуся, брат.
Чин парастасу відбувся сьогодні на родинному обійсті воїна.
Чин похорону розпочнеться в п’ятницю, завтра, 19 вересня о 12:00 год. на родинному обійсті Назарія. (с. Надрічне вул. Горішня 28).
Прощання з військовослужбовцем відбудеться в Церкві святого Священномученика Йосафата (с. Надрічне).
Похоронять Назарія на кладовищі с. Надрічне.
Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…
Вічна пам’ять воїну України!