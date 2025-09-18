20:26 | 18.09.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила молодого захисника Назарія Швеця

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Обірвалося життя нашого земляка, військовослужбовця, жителя с. Надрічне ШВЕЦЯ Назарія. Повідомляє Бережанська міська рада.

Назарій ШВЕЦЬ народився 01 лютого 1996 року в с. Надрічне. Навчався Назарій в школі села Надрічне. Згодом здобув освіту в Зборівському фаховому коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя спеціальністю «оператор комп’ютерного набору».
Після навчання проходив строкову службу у лавах ЗСУ. Брав участь у миротворчій місії в Африці та виконував завдання захисту Батьківщини на Сході України.
Старший солдат ШВЕЦЬ Назарій Васильович (01.02.1996 р. – 17.09.2025 р.), старший водій 1 автомобільного відділення 1 автомобільного взводу автомобільної роти підвозу боєприпасів військової частини А1461 відійшов у вічність 17 вересня 2025 року.
В смутку та горі залишились дружина, донька, син, мати, бабуся, брат.
Чин парастасу відбувся сьогодні на родинному обійсті воїна.
Чин похорону розпочнеться в п’ятницю, завтра, 19 вересня о 12:00 год. на родинному обійсті Назарія. (с. Надрічне вул. Горішня 28).
Прощання з військовослужбовцем відбудеться в Церкві святого Священномученика Йосафата (с. Надрічне).
Похоронять Назарія на кладовищі с. Надрічне.
Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…
Вічна пам’ять воїну України!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *