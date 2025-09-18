Зник іконостас, замалювано фрески в Церкві Різдва Христового у Тернополі: реставрація чи варварство?

У Тернополі помітили значні зміни в Церкві Різдва Христового — одній з найстаріших культових споруд міста. Містяни звернули увагу на те, що з храму зник іконостас, а частину фресок на стінах і стелі було замальовано. Після цього почалися хвилювання, чи не стане це першим кроком до масштабної реконструкції. За коментарем звернулися до Владики Тихона, архієпископа Тернопільського та Бучацького.

Церква Різдва Христового є символом Тернополя, і її історія налічує більше чотирьох століть. Після численних обговорень щодо реконструкції Катедри тернополяни висловлюють побоювання, що подібні зміни можуть торкнутися і цієї святині. Одна з тернополянок, Галина, написала до редакції:

– Зняли іконостас з золотими воротами, забілили фрески під куполом. Це ж варварство! Спочатку ставлять пластикові вікна, а тепер знищують стародавній розпис. Нагадую, ця церква — пам’ятник національної культури України, 16 століття, — висловила своє занепокоєння жінка.

Що відбувається в храмі?

17 вересня журналісти «20 хвилин» завітали до Церкви Різдва Христового. Вони дійсно помітили відсутність іконостасу, а також частину стін і стелі, де раніше були малюнки, замазано цементом або шпаклівкою — поверхня стала білішою. Продавчиня церковної крамниці повідомила, що зараз тривають ремонтні роботи, але деталей не розкрила.

Коментар Владики Тихона

Щоб дізнатися більше про реставраційні роботи в храмі, «20 хвилин» звернулися до архієпископа Тихона. Він пояснив:

– Реставраційні роботи в церкві ми розпочали ще минулого року. Замінили електричну проводку, встановили нові вимикачі та розетки. Виявилася велика тріщина на стіні, в яку можна було б увійти рукою, тому ми зміцнили будівлю зовні, а внутрішньо також необхідно було провести роботи. Під час підготовки до реставрації ми перевірили стан фресок: деякі з них осипалися, тому ми спочатку очистили стіни, а потім зацементували їх. Всі фрески зафіксовані, і після завершення робіт ми відновимо їх. Ікони з іконостасу зараз у моєму кабінеті, і якщо когось це турбує — запрошуємо, я все покажу. Іконостас також буде відреставрований, він має тріщини і відшарування, — прокоментував Владика Тихон.

Проте архієпископ не уточнив, хто буде відновлювати розписи і коли планується завершення робіт. Лише зазначив, що роботи багато і вони потребують значних фінансових вкладень.

Історія храму

Церква Різдва Христового була збудована в період з 1602 по 1608 роки. Вартість будівництва склала 1916 злотих, і храм був освячений 1609 року. У різні періоди церква переживала численні зміни та перебудови. Одним із таких етапів стала реконструкція у 1808 році, коли було розібрано стелю, збільшено висоту внутрішнього приміщення і змінено розпис. Згодом, під час Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, гетьман молився саме в цій церкві.

У XIX столітті храм отримав дзвінницю та додаткові прибудови. Відомо, що під час Другої світової війни храм не був зруйнований, хоча за радянської влади приміщення поступово руйнувалися, а багато цінних предметів було вкрадено.

На початку XX століття храм було передано вірянам, і впродовж останніх десятиліть триває його відновлення. Пам’ятка архітектури сьогодні набуває своєї первозданної краси, і тернополяни продовжують пильно стежити за процесом реставрації, особливо з огляду на зміни, які викликають занепокоєння в громаді.

В історії храму також важливою подією є служіння митрополита Мефодія, який за його ініціативи встановив пам’ятні знаки святому князю Володимиру Великому та іншим важливим постатям, а також пам’ятник жертвам Голодомору 1932–1933 років.

Церква Різдва Христового є не лише важливим архітектурним об’єктом, а й символом віри та історії для всієї громади Тернополя.

