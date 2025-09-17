16:32 | 17.09.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Пантеон Героїв 

Під час виконання бойового завдання загинув Сергій Ленчишин з Тернопільщини

Під час виконання бойового завдання загинув ще один житель Чортківської громади – Ленчишин Сергій, повідомляє міська рада.

Сергій служив на Донеччині командиром відділення автомобільного відділення підвозу боєприпасів взводу матеріального забезпечення механізованого батальйону.

13 вересня, під час виконання бойового завдання по виявленню та знищення сил противника неподалік н.п. Ямпіль Краматорського району загинув.

Співчуття рідним та близьким Героя…

 

