Аварійна ситуація в Тернополі: вул. Довженка без води

Аварійне відключення водопостачання на вул. Довженка у Тернополі: КП “Тернопільводоканал” працює над ліквідацією пошкодження

КП “Тернопільводоканал” повідомляє про тимчасове відключення водопостачання в кількох будинках на вулиці Довженка через пошкодження водопроводу. Вода буде відсутня до 15:00 у будинках за адресами: вул. Довженка 2А, 3А, 4А.

Працівники підприємства наразі працюють над ліквідацією пошкодження та відновленням водопостачання. Водопостачання в зазначених будинках відновлять після завершення ремонтних робіт.

Просимо мешканців зазначених адрес взяти до уваги тимчасові незручності.

