Корупційний скандал у Теребовлі

Житель Теребовлі пропонував хабар патрульним за керування в стані алкогольного сп’яніння — тепер йому загрожує тюремний термін

У Теребовлі стався інцидент, коли 53-річний місцевий житель намагався «відкупитися» від адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. За свої дії тепер йому загрожує кримінальне покарання, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі.

Інцидент стався під час патрулювання співробітниками групи реагування патрульної поліції відділення поліції №3 м. Теребовля. Правоохоронці зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху — водій не надав перевагу пішоходу на нерегульованому пішохідному переході.

Під час спілкування з водієм, правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд підтвердив, що чоловік дійсно був п’яним за кермом.

Ще більш серйозним стало те, що під час складання адміністративного протоколу водій запропонував патрульним неправомірну вигоду в розмірі 20 000 гривень, сподіваючись уникнути відповідальності. На місце події була викликана слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт корупційного правопорушення.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі, що передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Крім того, водію складено адміністративні протоколи за ст. 130 (керування в стані алкогольного сп’яніння) та ч. 1 ст. 122 (ненадання переваги пішоходам) Кодексу України про адмінправопорушення.