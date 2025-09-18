Іван Драган, відомий художник з Теребовлі, продовжує дивувати своїми творчими досягненнями. Нещодавно він презентував свою нову роботу — образ Христа, створений на дереві з природними тріщинами та дефектами. Цей твір є ще одним прикладом того, як художник поєднує релігійне мистецтво з унікальними природними елементами.

Мистецтво, що поєднує традицію та сучасність

Іван Драган уточнює, що його робота не є традиційною іконою, а є мистецтвом релігійного спрямування, яке він бачить і передає через своє серце. «Це не є ікона в класичному розумінні, я не пишу ікон у традиційному сенсі», — зазначає художник. Він пояснює, що природні дефекти деревини, такі як тріщини, вигини та деформації, не є негативними, а додають характеру його творам.

Унікальний образ на тріснутій дошці

Нова робота Івана Драгана з’явилась на дошці з цікавою тріщиною, який підказав йому образ Христа. «Форма дерева, фактура — підказують, що на ньому може бути Христос», — розповідає автор. В образі Христа на дереві Драган поєднує глибоке духовне послання, яке виходить за межі традиційного іконопису, створюючи нову форму релігійного мистецтва. Розміри цього твору складають 47 х 30 см, а техніка виконання — олія на дереві.

Біографія художника: від Теребовлі до Львова

Іван Драган народився в 1985 році в Теребовлі, де здобув перші художні навички в Теребовлянському вищому училищі культури. Пізніше він продовжив навчання в Львівській Національній Академії Мистецтв, на кафедрі сакрального мистецтва. Протягом своєї кар’єри він активно бере участь у всеукраїнських живописних та іконописних пленерах, серед яких “Тобі, Богородице” та “Вікно у Небо”, що проходили в Зарваниці.

Мистецтво, яке має духовний зміст

Іван Драган створює свої роботи, спираючись на глибоке духовне бачення та традиції сакрального мистецтва. Його твори виходять за межі стандартних канонів і відображають сучасне бачення релігійного мистецтва, де кожна тріщина та дефект деревини — це частина єдиного твору, що має великий духовний сенс. Художник поєднує природні матеріали та сучасні техніки, створюючи оригінальні та неповторні роботи, які мають велику емоційну та духовну глибину.