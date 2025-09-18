20:26 | 18.09.2025
Персоналії 

Тернопільщина втратила талановиту актрису: Емілія Несторович пішла з життя

18 вересня 2025 року на 77 році життя пішла з життя видатна актриса Тернопільського академічного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, Емілія Несторович. Відома театральна діячка була незабутньою особистістю не лише для колективу театру, але й для багатьох поколінь глядачів.

Емілія Дмитрівна народилася 5 серпня 1949 року в селі Шипівці Заліщицького району Тернопільської області. Вона почала свій творчий шлях ще в молодому віці, закінчивши 1968 року Теребовлянське культосвітнє училище та навчаючись у класі А. Бобровського і П. Загребельного в Тернопільському театрі ім. Т. Шевченка. Вже тоді її талановитість була помічена, і з того часу вона стала невід’ємною частиною театрального життя Тернопільщини.

Протягом свого творчого шляху Емілія Несторович виконувала безліч важливих ролей, серед яких:

  • Орися в «Пам’ять серця» О. Корнійчука,

  • Харитина в «Наймичка» І. Карпенка-Карого,

  • Ксеня в «Ціною любові» О. Корнієнка,

  • Водяна Русалка в «Лісова пісня» Л. Українки,

  • Олександра в «Плаття для вихідного дня» В. Карасьова.

Її також можна було побачити в оперетах, зокрема в ролях Марічки у «Вірус кохання» та Амалії в «Летючій миші». Емілія Несторович брала участь у численних дитячих виставах, виступала на концертах та залишила яскравий слід у культурному житті області.

Колектив Тернопільського театру висловлює щирі співчуття родині та близьким актриси, низько схиляючи голову перед пам’яттю її великого таланту та відданості мистецтву. Вічна і світла пам’ять Емілії Дмитрівні, яка подарувала глядачам стільки яскравих та незабутніх образів на сцені.

