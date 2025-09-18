Трагічна звістка для Тернопільщини: загинув воїн Віктор Братусь

Кременецький міський голова Андрій Смаглюк повідомляє, що 16 вересня 2025 року надійшла трагічна звістка про загибель Віктора Анатолійовича Братуся, жителя села Кудлаївка, Катеринівського старостинського округу Кременецької громади. Віктор Братусь, гранатометник штурмового відділення військової частини А**, помер у стаціонарі КНП «Запоріжська обласна клінічна лікарня» від поранень, отриманих 5 вересня 2025 року поблизу села Степове, Великомихайлівської сільської громади, Дніпропетровської області.

Віктор Братусь віддав своє життя, захищаючи Батьківщину. Йому було 46 років. Про дату та місце зустрічі загиблого захисника повідомлять додатково.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Героя. Вічна пам’ять воїну, який загинув за Україну!