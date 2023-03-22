На Тернопільщині є робота для слюсарів. Зарплата до 50 тис. грн
Роботодавці Тернопільщини мають пів сотні актуальних вакансій слюсарів: 14 вакансій слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів (із середньою заробітною платою у 16,8 тис. грн), 7 – слюсарів з механоскладальних робіт (9,3 тис. грн), 6 – слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування (10,7 тис. грн), 5 – слюсарів-сантехніків (6,9 тис. грн) 5 вакансій слюсарів з ремонту рухомого складу (середня зарплата 8,8 тис. грн) та ін.
Найбільше – 50 тис. грн – щомісяця буде платити роботодавець слюсарю-електрику з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин.
Найбільше вакансій для слюсарів є у м. Тернополі та Тернопільському районі (40 вакансій). У Чортківському районі пропонують 7 вакансій слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, з експлуатації та ремонту газового устаткування, ремонтників.
У м. Тернополі є робота для слюсарів з КВПА (електроніка), на одному з приватних підприємств – для слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування; міські комунальні підприємства шукають слюсарів-сантехніків.
Слюсарі з ремонту рухомого складу потрібні ВСП “Локомотивне депо Тернопіль” РФ “Львівська залізниця” АТ “Українська залізниця”.
Якщо у Вас немає відповідної кваліфікації, за спрямуванням служби зайнятості професію слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування можна здобути у Тернопільському обласному навчально-курсовому центрі; слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів та слюсаря-електрика – у Тернопільському коледжі ТНТУ ім. І.Пулюя і Рівненському центрі професійно-технічної освіти (ЦПТО ДСЗ); слюсаря-сантехніка – в Одеському ЦПТО ДСЗ; слюсаря з механоскладальних робіт – у Полтавському ЦПТО ДСЗ; а слюсаря-ремонтника – в Одеському та Рівненському ЦПТО ДСЗ. Скористайтеся Онлайн-графіком формування груп в ЦПТО ДСЗ за різними професіями та освітніми програмами.
Деякі категорії громадян можуть безкоштовно отримати ваучер на перепідготовку та підвищення кваліфікації за професіями: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, слюсар-сантехнік і слюсар-ремонтник.